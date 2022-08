Jennifer Lopez célèbre ses 53 ans avec son mari Ben Affleck à Paris !

Après sa relation compliquée avec son ex, Alex Rodriguez, Jennifer Lopez semble plus heureuse que jamais avec Ben Affleck. Mais, J-Lo a appris de ses erreurs. Pour son nouveau couple, elle a préféré prendre son temps.

Ainsi, ce 17 juillet 2022, ils se sont mariés. «Nous l’avons fait. L’amour est beau. L’amour est gentil. Et il s’avère que l’amour est patient. Vingt ans de patience», a-t-elle alors annoncé.

Et pour leur mariage, Jennifer Lopez et son mari ont opté pour une cérémonie intime. Déjà parce qu’il n’avait pas le choix. En effet, le mariage s’est fait plus ou moins sur un coup de tête.

Du moins, c’est ce qu’une employée de la chapelle, Kenosha Portis a l’air de dire. «Nous nous préparions à fermer et un invité spécial est arrivé sans rendez-vous. J’ai commencé à trembler un peu. Je me suis dit : ‘Oh mon Dieu, c’est Jennifer Lopez que nous sommes sur le point de marier’», a-t-elle confié sur le plateau de Good Morning America.

En bref, ces deux-là semblent filer le parfait amour. Et pour conclure le tout en beauté, Jennifer Lopez et son nouveau mari, Ben Affleck se sont envolés à Paris pour leur lune de miel.

Mais ce n’est pas tout ! La lune de miel tombe à pic puisqu’ils ont pu, en plus, célébrer les 53 ans de la star à Paris, ce dimanche 24 juillet.