Jennifer Aniston : la star dévoile le secret de sa peau parfaite !

Bonne nouvelle pour les amateurs de produits de beauté ! Jennifer Aniston a enfin révélé son secret pour avoir une peau parfaite. La star se confie dans une interview pour le magazine Vogue.

Jennifer Aniston fait partie des célébrités à avoir débuté sa carrière assez jeune. Née de parents acteurs, la jeune femme ne pouvait faire autrement que de marcher dans les pas de son papa et de sa maman.

Dès son plus jeune âge, elle se lance donc dans le théâtre. D’ailleurs, elle fera rapidement ses débuts sur scène à Broadway. Pourtant, les planches ne semblent pas lui suffire.

Loin de vouloir s’arrêter en si bon chemin, la star prendra alors la décision de conquérir Hollywood. Du jour au lendemain, elle plaque tout et part s’installer à Los Angeles.

Une fois arrivée dans la cité des anges, elle commencera alors à se produire devant la caméra. Mais le commencement est difficile. Si bien que la jolie blonde enchaîne les petits rôles.

Le vent finira alors par tourner. Et ce, grâce à une série emblématique des années 90. Dans Friends, elle interprète alors le personnage de Rachel, une jeune femme issue d’une famille riche qui tentera alors de se débrouiller par ses propres moyens.

Et ce, après une rupture difficile avec son fiancé. Entourée de ses nouveaux amis, (Monica, Joey, Chandler, Ross et Phoebe) celle-ci mènera alors une toute nouvelle vie.

Passionnée de mode, elle fera peu à peu carrière après avoir brièvement été serveuse au Central Perk. Et sa relation avec le paléontologue aura tenu les fans en haleine pendant de nombreux épisodes.

Grâce à la réalisation de Marta Kauffman et David Crane, Jennifer Aniston fait alors partie des actrices les plus populaires. Mais ce n’est pas tout ! Son histoire d’amour avec Brad Pitt a aussi permis à la star de se propulser sur les devants de la scène.

Connue pour son incroyable beauté, Jennifer Aniston a longtemps été un modèle à suivre. Notamment en matière de mode. Son look au sein de la série a souvent inspiré les aficionados.

Et à 52 ans, la star est toujours aussi suivie. Vogue, a donc tenter de découvrir son secret pour avoir une peau aussi parfaite. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ex de Brad prend très soin de son visage.

Pour elle, l’eau, le SPF et le sommeil sont les sources principales d’une belle carnation. Surtout en prenant de l’âge. Mais ce n’est pas tout ! Il est aussi nécessaire d’utiliser des produits adéquats et de se chouchouter. Pour cela, Jennifer Aniston utilise le masque illuminateur or rose pour les yeux de la marque 111Skin.

Rien de tel pour rafraîchir sa peau que de poser ces feuilles sur un visage fatigué. En outre, la baguette de beauté Jillian Dempsey est aussi un indispensable.

Ce dernier vibre afin de sculpter et de dégonfler le visage. Enfin, un supplément de collagène peut aussi aider à garder une peau lisse. Vous savez donc ce qu’il vous reste à faire !