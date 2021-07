«Je vais mettre mon argent sur Nasty C sur n’importe quel rappeur américain», Burna Boy fait sensation

Burna Boy a déclaré avec autorité que le rappeur sud-africain Nasty C est meilleur que presque tous les rappeurs américains traditionnels et a juré de mettre de l’argent sur sa tête pour un pari.

Le lauréat des Grammy et BET a fait cette déclaration audacieuse dans une interview après qu’on lui ait demandé son opinion sur les Américains étiquetant toutes les marques de musique africaine comme Afrobeat.

Burna Boy dans sa réponse a déclaré que Nasty C est un rappeur, donc sa musique devrait être classée comme «Rap» et non «Afrobeat», et ne devrait pas être considérée uniquement comme un musicien Afrobeat, simplement parce qu’il vient d’Afrique.

Il a remarqué ; «Ouais, tout n’est pas Afrobeats. Nasty C est un rappeur. Et parce qu’il vient d’Afrique maintenant, vous allez dire Afrobeats ? Non, c’est un rappeur. Brah, je vais mettre mon argent sur Nasty C sur presque n’importe quel rappeur américain.