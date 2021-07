«Je suis tombée enceinte 3 mois après avoir accouché parce que ma belle-mère a découpé le préservatif»

Cette maman a témoigné de l’ingérence de sa belle-mère dans son couple, à tel point qu’elle a troué les préservatifs du couple. C’est pour cette raison que la mère est tombée enceinte quelques mois après avoir accouché de son premier enfant.

Relayé par nos confrères du journal britannique The Sun, cet appel à l’aide d’une maman de 20 ans montre son désarroi face à sa belle-mère qui a comploté pour avoir un second petit-fils.

«Si vous n’avez pas de fils, notre nom de famille s’éteindra»

Si cette belle-mère a troué intentionnellement les préservatifs du couple, c’est parce qu’elle souhaitait que sa bru tombe enceinte une seconde fois pour avoir un fils.

Dans la publication sur Reddit, la maman offensée raconte que ses beaux-parents étaient obsédés par cette idée à tel point qu’ils ont nié que son premier enfant était une fille, jusqu’au moment où elle est née.

«Si vous n’avez pas de fils, votre nom s’éteindra parce que votre fille épousera un homme et perpétuera sa lignée», lui ont asséné ses beaux-parents. Des propos qu’elle a partagé sur le forum pour demander l’avis des internautes.

Il arrive que la belle-mère puisse s’ingérer dans la relation entre une mère et son enfant. C’est le cas pour cette femme qui a changé le nom du bébé sans l’accord de sa bru.

«Vous devez essayer d’avoir un garçon !»

Dès le jour de l’accouchement, les beaux-parents de cette mère interrogent sur la naissance du prochain enfant. «Vous devez essayer d’avoir un garçon !» se sont-ils exclamés.

C’est à ce moment qu’a commencé une ingérence conséquente de sa mère qui venait tous les jours au domicile du couple. La maman raconte que sa belle-mère prenait le relais pour s’occuper de sa fille pour qu’elle puisse dormir pendant 4 heures.

Un test positif

Quelques mois après son accouchement, la mère sentait de nouveaux symptômes de grossesse. C’est alors qu’elle a fait un test et que le résultat était positif. «Après avoir surmonté le choc initial, nous étions excités mais confus» a-t-elle écrit.

La maman de deux enfants ajoute que pour contraception, elle utilisait des préservatifs et du lubrifiant. Le couple a décidé de ne pas annoncer la nouvelle mais elle a révélé l’heureux évènement à sa belle-sœur, avec laquelle elle avait de fortes affinités.

«Ma belle-sœur a éclaté en sanglots et a commencé à s’excuser»

Lors de l’annonce de la nouvelle, la réaction de la belle-sœur a été loin d’être celle qu’elle attendait. «Ma belle-sœur a éclaté en sanglots et a commencé à s’excuser» se souvient-elle. C’est alors que la sœur de son conjoint l’a informé que leur contraception n’était pas fonctionnelle.

Et pour cause, sa mère avait percé les préservatifs depuis l’accouchement de sa belle-fille. Selon sa belle-sœur, elle pensait que ce stratagème n’était qu’une plaisanterie de sa part mais cela était bel et bien vrai.

«Ce n’était même pas un accident, c’est son ingérence»

Pour que la mère atteigne son objectif d’avoir un petit-fils, elle aurait profité des moments d’absence pour percer les préservatifs du couple.

La maman se confie sur le forum pour exprimer sa colère mais surtout son désarroi. Elle ajoute qu’elle en veut également à sa belle-sœur pour lui avoir caché ce plan inadmissible.

«Ce n’était même pas un accident, c’était son ingérence parce qu’elle n’a pas eu le petit-fils chéri qu’elle voulait» déplore-t-elle. Il arrive qu’une belle-mère éprouve une haine viscérale pour la femme de son mari. Elle leur a demandé de quitter sa maison.

Des internautes scandalisés

Malgré ce plan qui a rendu cette grossesse inattendue, la maman est contente d’accueillir son deuxième enfant. Après avoir lu cette histoire, les internautes étaient scandalisés face à l’ingérence de cette belle-mère.

Alors que certains lui demandaient de porter plainte, d’autres souhaitaient que son nouveau bébé soit une fille. «Changez les serrures de votre maison. Procurez-vous une clé pour votre chambre et un système de sécurité qui permet de voir qui est devant la porte» recommande un utilisateur de Reddit.

Quand la belle-mère est fusionnelle avec son fils

Comme cette maman, il existe des personnes qui se plaignent de l’ingérence voire du contrôle de leur belle-mère. C’est le cas d’une femme, qui interroge Claude Halmos, psychanalyste, sur le lien fusionnel entre son mari et sa mère. Bien que la relation qu’entretient la mère avec son fils soit problématique, elle note toutefois que la femme ne devrait pas la considérer comme une rivale car cette dernière risque de l’emporter. Une question qui, pour elle, doit être transposée sur soi pour prendre du recul sur cette situation.