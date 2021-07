«Je pense que je vais bien jusqu’à présent», Burna Boy apprécie l’amour et le soutien qui lui sont donnés

Le géant africain Burna Boy a apprécié presque tous ceux qui ont joué des rôles majeurs dans sa vie alors qu’il compte 30 ans en disant qu’il pense qu’il va bien.

