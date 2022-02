«Je n’en ai rien à foutre» : une réponse très forte de Regina Daniels

Le jour de la Saint-Valentin, la veuve de DJ Arafat, Carmen Sama, a partagé, sur les réseaux sociaux, les images d’un bouquet de fleurs qu’elle a reçu, en guise de cadeau de la fête des amoureux. Serait-ce son nouveau chéri, qui se cache, derrière cette prouesse amoureuse ?

Comme beaucoup d’autres influenceuses célibataires, les faits et gestes de Carmen Sama sont scrutés, à la lettre, sur la toile, depuis la mort accidentelle de son époux, DJ Arafat.

À l’occasion de la fête de la Saint-Valentin, édition 2022, la mère de Rafna a partagé les images d’un bouquet de roses rouges, avec une note, dans sa story Instagram, de quoi attiser la curiosité des internautes. D’aucuns se posent la question de savoir si l’auteur de cet exploit amoureux est l’homme, qui partage, désormais, la vie de la veuve du Yorobo.

Suite à la découverte de son cadeau de la Saint-Valentin, la femme d’affaires s’est empressée de répondre, en ces termes : «Merci, bébé, je t’aime énormément, mon frère chéri».

«À ma sœur d’amour»

Les internautes, qui croyaient découvrir, enfin, l’identité du chéri de la plantureuse, auraient dû s’en mordre la langue, en découvrant qu’en réalité, l’auteur de cette note n’est autre que «Bianca Sucre», son ami, son frère.

«À ma sœur d’amour, Carmen Sama. En ce jour spécial de la Saint Valentin, reçois ce bouquet de roses rouges, monté dans un coffret de cœur de ma part. Oui, car je t’aime d’un amour vrai. Je t’aime pour la sœur que tu es pour moi. Je t’aime pour l’amour et la considération que tu as pour moi. Tu es unique et spéciale à mes yeux. Merci d’exister pour moi! Ton Bibi Sucre d’Amour», peut-on lire sur la note, également, disponible dans sa story.

Pour ceux qui sont pressés de connaître le nouveau compagnon de Carmen Sama, apparemment, il va leur falloir prendre leur mal en patience.