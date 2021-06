«Je n’échangerai pas ce joueur contre Cristiano Ronaldo, c’est le meilleur», Roberto Martinez

En conférence de presse en marge du choc des 8es de finale de l’Euro entre la Belgique et le Portugal, Roberto Martinez, le sélectionneur des Diables Rouges, s’est prononcé sur les clés de la rencontre. Il a évoqué le danger CR7, qu’il n’échangerait cependant pas contre Kevin de Bruyne.

Roberto Martinez, le sélectionneur de la Belgique, a donné son point de vue sur le choc contre le Portugal ce dimanche à Séville. L’entraîneur catalan explique que «dans ces matchs dépend du premier but. Tout le monde sait que le Portugal a des individus incroyables, c’est une équipe qui gagne. Ils sont à l’aise en contre-attaque, avec du danger dans les transitions. Ils sont les champions en titre de l’Euro et de la Ligue des Nations. Le fait que le match soit ouvert ou fermé dépendra beaucoup du premier but et de la façon dont le jeu évolue.», dit-il, rapporte afriquesports.

À la question de savoir s’il changerait Ronaldo contre De Bruyne, l’Espagnol répond : «Je ne changerais rien car j’ai beaucoup d’affection pour Kevin après cinq ans passés avec lui. De Bruyne est le meilleur meneur de jeu du football mondial. Il est spécial, il joue avec son cerveau et je n’ai jamais vu un autre joueur comme lui. Je ne le changerais pas à cause de ça, à cause de l’affection que j’ai pour Kevin.» Voilà qui est clair !