«Je ne laisse pas ce que les gens disent dicter comment je me vois», Aki Pawpaw parle de la gestion de sa «taille»

Le meilleur acteur et homme d’affaires de Nollywood, Osita Iheme, «Pawpaw», s’est penché sur les défis auxquels il a été confronté en grandissant avec sa «taille».

Selon lui, la plupart des personnes ou des enfants avec cette taille rayonnante courent le risque d’être victimes d’intimidation dans leur communauté, mais pour lui, il était capable de tout gérer lorsqu’il rayonnait dans les rues d’Aba.

Il a dit qu’il n’avait jamais été victime de discrimination en raison de sa taille parce qu’il n’avait jamais permis que cela lui arrive. Aussi fort qu’il soit, il n’a jamais laissé ce que les autres disaient à son sujet dicter la façon dont il se voit.

Pawpaw a déclaré qu’il ne permettait jamais à certaines choses de le déranger ou de l’alourdir et une chose qu’il l’a maintenu est qu’il essaie également de s’entourer de personnes positives et ne donnerait même à personne la chance de tuer son esprit de toute façon.

«Face à la discrimination à cause de ma taille, je n’ai jamais permis que cela se produise. Je ne permets pas à ce que les gens disent de dicter la façon dont je me vois. Comme je l’ai dit plus tôt, je suis une personne forte d’esprit et je ne permets pas à certaines choses de me déranger ou de m’alourdir. J’essaie aussi de m’entourer de gens positifs.

Je ne donnerais même à personne la chance de tuer mon esprit de toute façon. Rasage de près avec la mort, je ne me souviens pas exactement comment cela s’est passé, mais il y a eu un incident lorsque nous avons voyagé d’Aba à Enugu.»