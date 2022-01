«Je ne l’ai jamais dit publiquement», Gims répond enfin aux rumeurs de polygamie

Suivie par plus de 4.000.000 de personnes sur les réseaux sociaux, la chanteuse ivoirienne, Eudoxie Yao a remporté deux (02) trophées lors de la première édition du Festival International des Influenceurs africains qui s’est tenue à Cotonou le 15 janvier 2022.

La star ivoirienne, Eudoxie Yao a été distinguée le 15 janvier dernier au cours de la cérémonie de remise des trophées du Festival International des Influenceurs africains. L’ex-copine du chanteur guinéen, Grand P a gagné deux trophées (02) à l’issue de ce festival.

«Deux trophées dans mon escarcelle. J’ai été honorée par madame Bianca l’organisatrice, lors de son festival international des influenceurs africains à Cotonou. Bénin. Merci à tous mes fans et à l’organisatrice, le meilleur reste à venir. C’est Dieu qui est fort», a-t-elle écrit sur sa page Facebook, accompagné des photos de la soirée de distinction.

Des nominés comme Dj Sommets des sommets

Le message de la go Bobaraba a été liké plus de 20.000 fois. Plus de 15.000 personnes ont réagi via des commentaires. Parmi les nominés de cette cérémonie de remise des trophées, il y avait des célébrités comme Dj Sommets des Sommets du Bénin, Aristo le Bledard ou encore Maeva Gomez du Togo.

Ces derniers sont des influenceurs, essentiellement des producteurs de contenus sur les réseaux sociaux. À noter que les deux trophées remportés par la chanteuse ivoirienne, Eudoxie Yao pourrait lui apporter un peu de réconfort après la mort de sa cousine dans un accident à la fin de l’année 2021.