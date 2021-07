«Je me suis retrouvée au sol et j’ai pris une avalanche de coups» : deux avocates agressées dans leur cabinet en plein Paris

Un policier hors service et une trentaine de passants ont permis l’interpellation des deux agresseurs, lundi 5 juillet.

«Au secours, aidez-nous ! Aidez-nous !». Il est environ 16h30, lundi 5 juillet, quand un policier hors service entend des appels à l’aide dans son dos. Le fonctionnaire, qui prenait un verre en terrasse avec une amie boulevard de Sébastopol (Paris 4e), se retourne et quitte précipitamment la table. Il aperçoit une jeune femme brune au deuxième étage d’un immeuble : les hurlements proviennent d’un cabinet d’avocats.

Le policier se rapproche du bâtiment et se dirige vers la porte d’entrée. C’est alors que deux individus en sortent et prennent la fuite : l’un est de «type européen», l’autre de «type nord-africain». Le policier parvient à rattraper le premier individu.

Alertés par les cris, une trentaine de passants – qui avaient accouru des terrasses environnantes -, l’immobilisent. Le policier, affecté à la brigade des réseaux franciliens, se lance alors aux trousses du second. Il réussit à le saisir et à le maîtriser au sol. Une gazeuse et un cache-cou noir sont retrouvés sur le fuyard.

Que s’est-il passé auparavant ? Tout commence vers 15h quand deux individus sonnent à la porte du cabinet d’avocats, situé entre la rue de Rivoli et le centre Pompidou. Ils déclarent qu’ils viennent livrer un colis. Problème : ils n’ont pas de colis et fournissent un nom «imaginaire».

Alors seule dans le cabinet, une avocate referme la porte, trouvant leur comportement pour le moins suspect. Mais les deux individus persistent et sonnent de nouveau quelques instants plus tard. Effrayée, l’avocate prend peur et appelle la police.

Sur place, la brigade anticriminalité (BAC) ne trouve personne mais remarque une goupille de bombe lacrymogène sur le sol dans l’escalier. «Faites attention», indiquent les agents à l’avocate en repartant.

Quelques minutes plus tard, une seconde avocate rentre au cabinet. «Je revenais d’audience. J’ai commandé un repas en livraison», nous explique-t-elle. Peu après la livraison de son repas, quelqu’un sonne à la porte.

«Je suis allée voir mais je n’ai rien vu dans l’œilleton», poursuit-elle. Informée par sa collègue de la présence suspecte de deux individus avant son arrivée, l’avocate entrouvre la porte aux aguets.

Elle souhaite s’assurer qu’ils n’importunent pas d’autres personnes dans l’immeuble. Mais alors qu’elle s’apprête à renfermer la porte, un individu – planqué sur le palier -, se rue sur elle. Suivi d’un second.

«C’est allé très vite. Le premier m’a mis un chassé. Je me suis retrouvée au sol et j’ai pris une avalanche de coups. Le deuxième individu pulvérisait de la lacrymo. Ils m’ont balancé dans la figure des fauteuils, des chaises et une table basse du cabinet. Je hurlais et j’essayais de hurler encore plus fort mais la lacrymo me rentrait dans la gorge», nous raconte l’avocate.

Pendant qu’elle tente de se défendre comme elle peut, sa collègue voit toute la scène depuis le bout du couloir. Malgré ses béquilles, elle se précipite alors sur le balcon et hurle à l’aide. C’est à ce moment-là que le policier hors service et des passants, regroupés en bas de l’immeuble, interviennent et stoppent la fuite des agresseurs.

«Un regard de haine»

Pourquoi une telle agression ? «La personne qui m’a mis le chassé avait un regard de haine. Ils étaient dans une logique hyper agressive de destruction. Ils ont saccagé l’intérieur et ont tout renversé. Ils n’ont rien revendiqué et on ne comprenait pas pourquoi ils étaient là», explique l’avocate. «Ils ont visé le cabinet», pense-t-elle.

Encore sous le choc, les deux avocates – âgées d’une trentaine d’années -, ont pensé pendant l’agression que les deux individus voulaient les séquestrer. «Quand on fait ce métier, on ne s’attend pas à ça. C’est inimaginable», poursuit l’avocate.

«Tout le monde est choqué. Faire ça en pleine journée, en plein Paris, ça montre un certain sentiment d’impunité», conclut-elle. Après les faits, les avocates ont porté plainte. Les deux individus interpellés, un majeur et un mineur, ont été placés en garde. Une enquête est toujours en cours, rapporte le Figaro.fr