«Je m’amuse tellement à accomplir ma passion», le rappeur nigérian Falz

Tout sourit à Aya Nakamura ! La chanteuse continue de nous ravir sur les ondes, mais aussi sur les différentes plateformes avec ses incontournables tubes. Sur la Toile, Vladimir Boudnikoff a d’ailleurs posté le dernier record de la star sur Spotify. Un succès amplement mérité !

Ce mardi 6 juillet, son producteur Vladimir Boudnikoff a d’ailleurs relayé un post qui a certainement ravi la principale concernée ! Sur Spotify, la Queen c’est bel et bien elle.

Comme vous pouvez le voir via sa story, le compagnon d’Aya Nakamura a fait part de sa joie ! Et il y a de quoi. Plus d’1 milliard de lectures sur Spotify pour la star ! «Djadja», «Copines», «Pookie», «40% ». Ou même «La Dot» et «Faya» font partie des titres préférés des internautes.

«L’album ‘Nakamura’ cumule désormais plus d’1 MILLARD de streams Spotify ! C’est le premier et le seul album d’une artiste féminine francophone à passer ce cap», peut-on ainsi lire sur la Toile. Well done !

«Bon bah @Vladboudnikoff je crois que je te dois un grec là», peut-on lire via le post de Vladimir Boudnikoff. Ce à quoi il a répondu : «Mdrr (…). Complet sauce algérienne».

Malgré sa fulgurante ascension, Aya Nakamura a toujours su garder les pieds sur terre. «Les gens peuvent ne voir que le côté starification, l’argent, la facilité, l’exposition… Il y a quand même du travail derrière», a confié la brune incendiaire pour «DNA» en 2020.

Mais aussi : «Essayer de préserver la personne qu’on est, c’est important, j’essaye de faire un maximum. Être mère en même temps, il y a des fois où c’est dur, mais c’est comme ça. J’espère que j’arriverai à combiner les deux, on verra bien».

L’une de ses plus belles récompenses reste avant tout la «reconnaissance» de son public. Qu’importe ses projets, Aya Nakamura assume tout ce qu’elle entreprend et fait fi des critiques.

«Je me suis toujours sentie libre de mes pensées. Dès l’adolescence, j’avais mes propres idées, mes propres choix. Je pars du principe que ce n’est pas parce qu’on n’est pas d’accord qu’on a tort», a ainsi confié la jeune femme à Léa Salamé au micro de «France Inter» l’année passée. Une femme inspirante comme on aime !