Â«Je leur souhaite le pireÂ», Matt Damon blague sur la relation de Jennifer Lopez et Ben Affleck

Matt Damon a plaisanté sur la relation de Jennifer Lopez et Ben Affleck, admettant qu’il ne leur souhaite que du mal.

L’acteur de 50 ans est un grand ami de Ben Affleck et il a effectivement déclaré au micro de SiriusXM : «Pourquoi ne serais-je pas heureux pour eux? Imaginez si je disais «Je déteste le véritable amour. C’est nul. Je leur souhaite le pire.»

Les commentaires de la star surviennent peu de temps après qu’il a admis être aux anges pour son ami de longue date.

En interview avec Extra, Matt Damon a abordé la relation très médiatisée de Ben Affleck et Jennifer Lopez, et l’acteur a admis être ravi pour son ami.

«Je suis si heureux pour lui» a déclaré la star. «C’est le meilleur. Il mérite ce qu’il y a de mieux. Je suis très heureux pour eux deux.» Par ailleurs, les tourtereaux ont récemment été vus ensemble en train de chercher une maison à Los Angeles.

Le couple a été aperçu dans le quartier de Holmby Hills pour observer une maison estimée à 65 millions de dollars, et selon TMZ, cette propriété compte plus de 31.000 mètres carrés d’espace comprenant 8 chambres et 12 salles de bains.

Et s’ils n’ont pas encore confirmé qu’ils veulent emménager ensemble, leurs amis pensent que cela ne devrait plus tarder. Une source a confié : «Ils passent tout leur temps ensemble et font de leur relation une priorité.»

Les deux stars ont récemment repris contact après avoir déjà été fiancés de 2002 à 2004, et des sources proches du couple ont également confié à Entertainment Tonight que les choses deviennent de plus en plus sérieuses entre eux.

