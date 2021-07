«Je couche avec ma meilleure amie, son copain nous voit en frère et sœur»

«J’entretiens une relation avec ma meilleure amie, ma partner in crime. Nous nous connaissons depuis tout petit. Nous avons grandi ensemble et sommes restés très liés à tel point qu’au quartier on nous prend pour frère et sœur.

C’est pendant l’adolescence que notre relation a pris une autre tournure. Maeva m’expliquait que son petit ami ne la satisfaisait pas. Une fois pendant qu’elle se lamentait en m’expliquant son mal que je me suis laissé aller. Nous avons couché ensemble.

Il faut l’avouer, j’ai l’air un peu efféminé, oui, j’essuie même des critiques en famille et dans la rue, mais je suis bien un “homme pile” dans le pantalon qui ne reste pas insensible devant des rondeurs de femme.

Maeva en a, elle a tout le potentiel d’une bombasse pour faire chavirer le cœur d’un homme, mais elle restait tout de même pudique. Suite à nos merveilleux premiers ébats, nous avons décidé de garder le secret. Nous continuons de nous attoucher et de faire l’amour de temps à autre.

Les occasions ne manquent pas. C’est tellement banal pour nos familles de nous voir ensemble, l’un dans la chambre de l’autre sans éveiller le moindre soupçon.

Actuellement, Maeva a un petit ami. Il est irréprochable à mes yeux sur tous les plans. Cependant, elle me trouve meilleur que lui au lit. Et donc, nous continuons nos galipettes sans gêne. Le mec, est tellement amoureux qu’il ne se doute de rien. En plus, Maeva n’a pas d’autres lapins à part… Nous deux. Le mec m’invite chaque fois qu’il sort avec Maeva pour des virées dans les grands coins. La dernière fois, nous étions dans un réceptif hôtelier haut de gamme à l’île Boulay, le BBr. J’y ai trouvé le moyen de coucher avec Maeva ni vu ni connu.

Voici des mois que nos relations (à trois) durent. J’ai parfois envie de stopper. Mais je ne peux pas m’en défaire, Maeva aussi. De mon côté, je ne suis pas prêt à m’investir – pour le moment – dans une relation solide. Je sais que je vais devoir à un moment donné changer mais je me plais tellement dans cette situation.»

