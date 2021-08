Jay-Z et Will Smith investissent dans une entreprise pour aider les locataires à faible revenu à devenir propriétaires

Jay-Z et Will Smith se sont associés dans le passé dans le cadre d’ entreprises commerciales et ils ont uni leurs forces en tant qu’investisseurs dans une autre entreprise.

Selon Bloomberg, les deux magnats du divertissement sont des investisseurs dans la startup Landis Technologies , qui vise à aider à transformer des milliers de locataires en propriétaires.

Roc Nation de JAY-Z et Smith’s Dreamers VC faisaient partie d’un groupe d’investisseurs qui ont aidé Landis à lever plus de 165 millions de dollars.

L’afflux d’argent servira à acheter environ 1 000 maisons. L’entreprise louera ensuite la maison à des familles à faible revenu jusqu’à ce qu’elles soient admissibles à un prêt hypothécaire.

«L’inclusion financière est vraiment importante pour nous», a déclaré le co-fondateur Cyril Berdugo. «Un aspect de Landis dont nous sommes très fiers de faire partie est la création de richesse pour les Américains à faible revenu. Nous gagnons de l’argent lorsque notre client rachète la maison. Si nous laissons de l’argent sur la table, c’est notre problème.

Landis Technologies espère transformer 80 pour cent de ses clients locataires en propriétaires après deux ans. Ils chercheront à encadrer les clients sur la meilleure façon d’économiser de l’argent, d’améliorer leurs cotes de crédit et de les aider à apprendre à gérer leurs finances plus efficacement.

«Nous gagnons de l’argent lorsque notre client rachète la maison», a poursuivi Berdugo. «Si nous laissons de l’argent sur la table, c’est notre problème.»

Landis est basé à New York et opère également dans 11 États tels que l’Alabama, le Kentucky et la Caroline du Sud.

Will Smith se prépare pour son dernier film King Richard, où il incarne le père des phénomènes du tennis Serena et Venus Williams. Le blockbuster sortira en salles le 19 novembre.