Jay-Z devient le musicien le plus riche du monde

Le rappeur et homme d’affaires américain Jay-Z est officiellement le musicien le plus riche du monde. D’après le magazine Forbes, sa fortune est aujourd’hui estimée à 2,5 milliards de dollars.

L’artiste de 54 ans ne doit pas seulement sa richesse à la musique. Patron du label Roc Nation, il a multiplié les investissements fructueux. Son champagne de luxe Armand de Brignac, son cognac D’Ussé, ainsi que la vente du service de streaming Tidal et de la marque Rocawear ont largement contribué à bâtir son empire.

Jay-Z possède également des parts dans l’immobilier, l’hôtellerie et plusieurs startups technologiques, renforçant son statut d’entrepreneur visionnaire.

En parallèle, Taylor Swift conserve son titre de musicienne la plus riche, avec 1,6 milliard de dollars. La chanteuse américaine est la première à avoir franchi le cap du milliard uniquement grâce à ses albums et à ses tournées, un exploit inédit dans l’industrie musicale.