Javier Pastore a choisi les 3 attaquants pour sa Dream Team

Au cours de son aventure avec l’AS Roma, Javier Pastore a été sollicité pour organiser une Dream Team en considérant n’importe quel joueur de l’histoire. Et lors de la constitution de son attaque, le talentueux milieu de terrain argentin a fini par être un visionnaire.

S’il n’a pas mis en avant d’autres monstres historiques comme Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário ou Zlatan Ibrahimovic, l’ancien Palerme, qui évolue actuellement dans le football espagnol, a évoqué le trident offensif actuel du Paris Saint-Germain.

Pour l’attaque de sa dream team, El Flaco s’est retrouvé avec le génie de Lionel Messi, le potentiel de Kylian Mbappé et la magie de Neymar. Il est allé avec des joueurs avec qui il pourrait coïncider à un moment donné de sa carrière.

«Le premier joueur de mon trident offensif est Messi car il a montré au cours de toutes ces années qu’il était le meilleur footballeur de la planète. J’ai joué avec lui et il a des capacités incroyables. Comme à l’autre bout je mets Neymar, qui est très, très bon. Et comme dernier en avant j’ai mis Mbappé. C’est le plus jeune joueur que j’ai choisi (pour son équipe) car il montre qu’il fait déjà partie des meilleurs. Je suis sûr qu’il aura une belle carrière», a déclaré Pastore, dans des propos (2019) partagés sur la chaîne YouTube de l’AS Roma.

Rien que cette année, le Paris Saint-Germain a réussi à concocter dans la vraie vie ce qui pour Pastore était un trident dont on ne pouvait que rêver. Nous verrons si maintenant Messi, Neymar et Mbappé parviennent à répondre à toutes les attentes de leur connexion offensive.