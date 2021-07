Jalil Lespert : l’acteur français demande la main de la belle Laeticia Hallyday

En couple depuis le mois d’octobre 2020, Laeticia Hallyday et Jalil Lespert vivent sur un petit nuage. Le très célèbre acteur et réalisateur de 45 ans aurait ainsi demandé la jolie blonde en mariage lors d’une soirée romantique à Paris.

Si Laeticia Hallyday continue chaque jour de penser et de parler de Johnny, la veuve de la rock star a tout de même réussi à rouvrir son cœur.

Depuis le mois d’octobre 2020, elle partage ainsi sa vie avec le beau Jalil Lespert. Les deux stars vivent sur un petit nuage depuis leur rencontre !

Et selon le magazine Closer, le célèbre acteur et réalisateur français a récemment demandé la main de la jolie blonde. Oui, vous avez bel et bien entendu.

Et de façon ultra romantique qui plus est ! Le gentleman ne fait pas les choses à moitié. Au début du mois de juillet, il aurait ainsi posé le genou à terre sur le magnifique Pont des Arts à Paris.

Sans hésiter, la mère de Jade et de Joy lui a alors dit «oui». Toujours selon le magazine, le couple aurait ensuite accroché un cadenas sur la fameuse passerelle.

Comme vous le savez sans doute, cette action symbolise un amour solide, prêt à affronter toutes les épreuves de la vie. Laeticia Hallyday et Jalil Lespert affirment un peu plus leur passion !

Agréablement surpris, les fans du couple ont alors réagi en masse, notamment sur les réseaux sociaux. Ils n’arrivent toujours pas à y croire !

Il faut dire que personne ne s’attendait à une telle nouvelle. Pourtant très actifs sur la Toile, la vedette de cinéma et la veuve du Taulier ont, cette fois-ci, préféré ne rien déclarer à ce sujet.

Pour le plus grand bonheur de ses milliers de fans, Laeticia Hallyday passe son temps à dévoiler son quotidien de star sur les réseaux sociaux. Les internautes suivent ainsi les folles aventures de leur idole avec la plus grande des attentions chaque jour, en quête de nouvelles petites pépites.

Et pour le coup, il y en a très souvent. Entre les shootings photos, les petits moments en famille, les hommages à Johnny et les annonces inédites, il y a de quoi passer de bons moments. De ce fait, la mère de famille cumule pas moins de 460 000 abonnés sur Instagram, la vitrine de ses plus beaux clichés. Oui, vous avez bel et bien entendu, rapporte mcetv.fr.

Et elle n’a pas peur d’afficher son amour avec Jalil Lespert sur la fameuse plateforme de partage. Ils posent tout le temps l’un à côté de l’autre ! Mais ce n’est pas tout… Parfois, les deux stars révèlent des moments beaucoup plus intimes tels que des câlins et des bisous. Non, vous ne rêvez pas !