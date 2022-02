«J’ai vu beaucoup de femmes de footballeurs partent après la carrière … et je suis l’un d’eux», Louis Saha

Une chose principale qui devient très courante est le divorce, en particulier dans la vie des footballeurs dont la carrière a pris fin prématurément. Plusieurs noms de footballeurs vous passeront par la tête en donnant des exemples c’est sûr. Cependant, l’une des victimes qui a aussi décidé d’en parler, est l’ancienne star de Manchester United, Louis Saha.

C’était une carrière prometteuse pour un certain jeune homme appelé Louis Saha, le rythme, les compétences et le cerveau du footballeur, il avait tout pour devenir une superstar. Jouer sans doute pour le plus grand club du Royaume-Uni, Manchester United et Fulham, les choses se déroulant très bien pour lui.

Saha, comme tout autre homme, a trouvé l’amour et espérait fonder une famille que tout le monde aimerait avoir. Il a raccroché les crampons après un court passage avec la Lazio en Serie A italienne et ce fut le début d’une chute dans sa détermination à fonder une belle famille.

Les choses sont devenues difficiles dans la vie après la retraite et pour aggraver les choses, Louis Saha est malheureusement devenu célibataire après que sa femme ait décidé de le larguer parce que les choses n’allaient pas bien financièrement.

Lorsque le footballeur français a acquis une certaine confiance pour parler, Saha a clairement déclaré que son observation lui avait fait croire qu’il était clair que les épouses de footballeurs s’éloignaient d’eux si leur carrière tombait à l’eau.

«Nous vivons dans un monde triste, d’après ce que j’ai vu beaucoup de femmes de footballeurs partent après la carrière de leur mari et je suis l’un d’eux», a-t-il dit.