«J’ai quitté la politique parce que je ne pouvais pas vendre mon âme», déclare ce célèbre acteur

L’acteur de Nollywood, Jim Iyke, a déclaré qu’il avait mis fin à sa carrière politique pour éviter de vendre ou de compromettre son âme.

L’acteur, qui a rejoint le Young Democratic Party lorsqu’il a commencé sa carrière politique en 2014, l’a fait savoir lors d’une interview avec BBC Igbo vendredi.

Selon lui, la politique nigériane est un sale jeu caractérisé par la violence, le trucage, les pots-de-vin, la corruption et d’autres manipulations perpétrées par les politiciens.

«J’ai essayé de faire de la politique, mais ce que je devais faire de compromis, c’était presque comme vendre son âme. J’ai des principes. Le jour où mon peuple me convoque pour servir, alors je sors. S’il y a une jungle sur terre, c’est bien la politique d’Anambra. C’est un jeu différent», a-t-il déclaré.

L’acteur a en outre déclaré qu’il ne voulait pas être une marionnette entre les mains d’un parrain, craignant que le jeu ne le consume à long terme.

«Je sais que si je fais une incursion en politique, c’est soit ça me consume, soit j’obtiens ce que je veux. Cependant, je ne veux pas être désespéré ou qu’un parrain me joue comme une marionnette. Je ne veux pas me tacher», a-t-il ajouté.

Il est l’un des rares acteurs à s’être détourné de la politique. Son homologue, Yul Edochie, est toujours en plein essor dans la carrière.