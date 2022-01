«J’ai dû prier quand…», Cannavaro dévoile le joueur le plus compliqué de tout les temps

Dans le match des outsiders du groupe A, les Requins Bleus du Cap-Vert se sont imposés devant l’Éthiopie, ce dimanche soir, sur la plus petite des marques de 1-0. Une victoire qui permet à Júlio Tavares et ses coéquipiers de bien entamer ces phases de poules de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des nations. Le Cap-Vert partage ainsi la tête du groupe avec le Cameroun, qui a renversé le Burkina Faso (2-1), lors du match d’ouverture de cette compétition.

Le Cap-Vert a bien entamé la Coupe d’Afrique des nations 2022, en disposant des Antilopes de Walya d’Ethiopie, sur un score étriqué de 1-0. L’unique but de cette rencontre est l’œuvre de l’expérimenté attaquant Julio Tavares (45’+1). L’équipe éthiopienne a été très rapidement réduite à 10 contre 11, après l’expulsion du défenseur Yared Bayeh (12’), pour une faute jugée dangereuse par l’arbitre anglais De Carvalho.

Ce lundi 10 janvier à 16 heures, le Maroc affronte le Ghana pour son premier match de groupes dans cette Coupe d’Afrique des nations, à Yaoundé. Un choc entre deux géants d’Afrique. «Le Ghana est une des meilleures équipes du continent. C’est le match pour la première place du groupe», a fait savoir Romain Saïss, le capitaine des Lions de l’Atlas, en conférence de presse, ce dimanche. «Notre objectif est d’aller au bout de cette CAN et ça doit passer par une victoire face au Ghana», a ajouté Vahid Halilhodzic.

À l’instar de plusieurs sélections participant à cette 33ème édition de la Coupe d’Afrique des nations, le Maroc compte dans ses rangs des joueurs positifs au Covid-19. Il s’agit notamment de son buteur Ayoub El Kaabi et Aymen Barkok, alors que Ryan Mmaee et Youssef En-Nesyri sont toujours blessés. Toujours ce lundi, à 19h00 GMT, les Comores, qui participent à leur toute première phase finale de CAN, défieront le Gabon.

Programme 1ère journée

Groupe A

Dimanche 9 janvier 2022

Cameroun / Burkina Faso 2-1

Éthiopie / Cap-Vert 0-1

Groupe B

Lundi 10 janvier 2022

13h00 Sénégal / Zimbabwe

16h00 Guinée / Malawi

Groupe C

Lundi 10 janvier 2022

16h00 Maroc / Ghana

19h00 Comores / Gabon

Groupe D

Mardi 11 janvier 2022

16h00 Nigeria / Égypte

19h00 soudan /

Groupe E

Mardi 11 janvier 2022

13h00 Algérie / Sierra Leone

Mercredi 12 janvier 2022

19h00 Guinée équatoriale / Côte d’Ivoire

Groupe F

Mercredi 12 janvier 2022

13h00 Tunisie / Mali

16h00 Mauritanie / Gambie

Meilleur buteur

2 buts : V. Aboubacar (Cameroun+2)

1 but : G. Sangaré (Burkina Faso+1), J. Tavares (Cap-Vert+1)