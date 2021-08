Jade Hallyday : pour ses 17 ans, elle adresse un adorable message d’amour à Laeticia Hallyday

En ce mardi 3 août 2021, Jade Hallyday célèbre son 17ᵉ anniversaire. Sa mère Laeticia Hallyday lui adresse alors un adorable message sur Instagram afin de lui exprimer tout son amour.

Dans la journée du mardi 3 août 2021, Laeticia Hallyday a donc alimenté son feed Instagram d’une toute nouvelle photo inédite. Et ses milliers de fans s’en réjouissent !

La veuve de Johnny a ainsi partagé une adorable photo d’elle et de sa fille Jade Hallyday datant d’il y a plusieurs années. Le cliché est magnifique !

Celle qui partage aujourd’hui sa vie avec le beau Jalil Lespert regarde son enfant dans les yeux d’un regard tendre et protecteur. Les internautes craquent totalement !

En légende du post, on découvre alors un petit message dédié à la jeune fille. La maman de 46 ans célèbre les 17 ans de l’adolescente ! Et elle lui exprime tout son amour.

«Je ferme les yeux et il me semble que c’était hier que je la prenais pour la première fois dans mes bras, commence-t-elle par déclarer. Et qu’elle plantait ses yeux dans les miens pour ne plus jamais les lâcher…»

«17 ans ma Jadou, continue alors la jolie blonde. Que le temps passe tellement vite quand on aime, qu’on voudrait parfois l’arrêter… 17 ans qu’elle a révolutionné ma vie pour lui donner le sens qu’il lui manquait parfois.»

«Elle est ma fierté, mon bonheur, ma lumière, ajoute-t-elle avant de conclure. Ma merveilleuse petite fille que j’aime à la folie.» Il y a même un emoji «gâteau d’anniversaire» et «cœur rouge» !

Très active sur les réseaux sociaux, Laeticia Hallyday fait donc le bonheur de ses milliers de fans. Avec elle, les internautes n’ont jamais vraiment le temps de s’ennuyer.

Chaque jour, elle partage ainsi de nouvelles photos toutes plus sublimes les unes que les autres ! On vous laisse ainsi découvrir les clichés de Jade Hallyday, mais aussi la belle déclaration de sa maman.