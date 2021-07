Jade Hallyday : la fille de Johnny et Laeticia s’affiche radieuse au côté de son amoureux

Superbe, Jade Hallyday ! La jeune fille profite de ses vacances et de son amoureux. Elle publie ainsi une jolie photo d’eux sur son compte Instagram… Mais un débat s’engage autour de sa tenue. Le symptôme d’un vrai souci sur le jugement des autres.

Car dès les premiers commentaires sur la jolie photo des deux amoureux, le ton est donné : «jolie, mais vulgaire». Alors que la jeune fille de 16 ans s’affiche au côté de son amoureux, les internautes se permettent ainsi de juger sa tenue. Mais certains vont même plus loin, et viennent lui dire qu’ils la trouvent «trop sexuée».

Encore une fois, Jade Hallyday n’a que 16 ans. Même si la majorité des commentaires se compose de compliments sur sa beauté, de coeurs et d’admirations, certains se permettent ainsi d’aller la critiquer sur sa manière de s’habiller. Ou même d’invoquer sa mère, et ses tenues vestimentaires… Pas très fin.

Il faut en effet rappeler que la jeune fille a le droit de s’habiller comme elle le veut, sans souffrir d’une haine quelconque ou du regard des gens. Ces insultes n’ont leur place pour aucune femme de ce monde. Pas plus que pour n’importe quelle personne qui ne fait que partager une photo. Surtout quand elle a 16 ans.

Heureusement, Jade Hallyday peut aussi compter sur une vraie communauté. Les fans de son père viennent ainsi lui dire qu’il serait «fier d’elle» quand d’autres souhaitent simplement tout le bonheur du monde à la jeune fille, et à son amoureux. Un peu de bienveillance sur Instagram, ça ne fait pas de mal.

Laeticia Hallyday, elle aussi, doit valider cette jolie photo. Folle de sa fille, elle semble aussi très proche de son petit ami, Michael Sean. Pour les 17 ans du jeune homme, elle lui avait ainsi envoyer tout l’amour qu’elle pouvait. Un moyen de lui montrer qu’il fait partie de la famille. Mais aussi de le remercier pour ce qu’il est.

«Bon anniversaire à ce diamant brut, écrivait ainsi la mère de Jade. Nous t’aimons et t’adorons. Merci d’être une moitié aussi géniale !» Voilà donc Michael parfaitement intégré dans la petite vie de la famille Hallyday… Et cette jolie photo sous titrée d’un petit coeur vert vient confirmer que la famille nage dans le bonheur.

En six heures, Jade Hallyday reçoit aussi plus d’une dizaine de milliers de likes. Tout le monde semble ainsi se rendre compte de ce que Michael Sean a pu changer dans sa vie. Il la rend heureuse, et ça se ressent sur Instagram. Tant mieux pour elle, qui grandit à vue d’oeil !

Elle, qui n’avait que 13 ans lors de la mort de son père, a eu bien des difficultés à s’en remettre. Depuis, elle a grandi, a vu sa mère reprendre sa vie en mains… Et commence donc à devenir adulte, et ça se voit.

Même si tous les fans n’ont pas l’air d’accord sur sa tenue, Jade Hallyday semble ainsi suffisamment intelligente pour les ignorer. Et pour profiter de son bonheur au milieu de sa famille !

