Jacob Zuma en fin libéré de la prison, les forces de l’ordre sont en alerte

Kourtney Kardashian s’est rendue sur Instagram pour partager une publication douce et touchante en l’honneur de ses fils Mason et Reign, qui ont fêté le même anniversaire le 14 décembre, et s’est dit «bénie» de les avoir dans sa vie.

Kourtney Kardashian, 42 ans, montre son amour pour ses deux fils Mason et Reign le jour de leurs anniversaires. La star de L’incroyable famille Kardashian a partagé un post plein de photos et de vidéos de moments incroyables qu’elle a vécus avec eux au fil des ans, et a ajouté une douce légende.

«Joyeux anniversaire à mes jumeaux d’anniversaire à cinq ans d’intervalle. Je n’aurais pas pu imaginer quelque chose comme eux pour mes fils, je me sens tellement béni et reconnaissant pour ces deux garçons et tout ce qu’ils apportent à ma vie», peut-on lire.

Mason a eu 12 ans et Reign a eu sept ans le 14 décembre et les fans leur ont rapidement envoyé des vœux d’anniversaire peu de temps après que Kourtney ait rendu son message public.

«Joyeux anniversaire à tous les deux 3», a écrit un fan tandis qu’un autre les a appelés «si mignons». D’autres ont partagé un chapeau d’anniversaire et des emojis de fête, témoignant de leur joie pour cette journée spéciale.

Avant de célébrer l’anniversaire de ses deux garçons, Kourtney a fait la une des journaux lorsqu’elle a applaudi un troll qui l’a accusée d’avoir subi une chirurgie plastique.

«Kourtney a subi beaucoup d’opérations ! le troll a allégué en répondant à un article sur la beauté. «Elle l’a juste fait d’une manière extrêmement naturelle qui complimentait toujours ses traits au lieu de les changer. Botox, travail du nez, une sorte de coup de cul ou de bbl juste pour commencer.

«Pas de meilleur compliment qu’un compliment trop beau pour être vrai, un coup de cul et une vie de cul brésilien, euh merci et vous ne faisiez que commencer», a répondu la mère de trois enfants.

Les accusations n’ont pas été une trop grande surprise puisque Kourtney et ses sœurs font souvent l’objet de telles spéculations.

Lorsque Kourtney n’attire pas l’attention sur ses publications sur ses enfants, y compris sa fille Penelope, 9 ans, elle le fait pour sa relation avec Travis Barker, 46 ans.

Le couple s’est fiancé en octobre et a parlé très publiquement de leur amour l’un pour l’autre à travers des sorties et des photos remplies de PDA. Ils ont également été vus avec les enfants de l’autre, prouvant que leur lien est fort et prêt pour l’avenir.