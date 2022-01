Iris Mittenaere : l’ex star Miss France diffuse l’une photo de son enfance

L’actualité people est dominée par cette information depuis la soirée du vendredi dernier. La demande en mariage de Tenor à Eunice Zunon, la web humoriste ivoirienne. La vidéo des fiançailles est devenue très virale quelques heures après la cérémonie. Créol, l’artiste camerounaise a donné son avis sur la petite cérémonie orchestrée par Tenor.

Vendredi denier, Eunice Zuon a reçu une demande en mariage de son conjoint Tenor. Dans une atmosphère plutôt romantique, le chanteur camerounais a demandé à Eunice Zunon de partager le reste de sa vie à ses côtés.

Dans la foulée, la vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Après la visualisation, Creol a livré une vidéo en direct dans laquelle elle donnait son avis sur la fameuse demande en mariage.

«On a vu les photos de demande en mariage de Tenor à ma camarade Eunice qui s’est faite au Cameroum. C’est mignon mais trop simple. Tenor aurait dû choisir un cadre qui va avec. Oui, un cadre plus adéquat. Comme se prendre des billets de d’avion pour aller à Dubaï. Une demande en mariage est un grand évènement dans la vie d’une femme. Tenor aurait donc dû inviter des personnes importantes à Eunice Zunon, comme son père, sa mère et sa meilleure amie» a laissé entendre l’artiste gabonaise.

Très vite les fans des deux amoureux (Tenor et Eunice) se sont rués dans les commentaires pour reprendre Creol sur ses dires. Pour eux, le plus important serait l’acte et non le décor dont la seule juge devrait être Eunice.

D’ailleurs, la concernée ne s’est pas prononcée pour sa part sur les faits. Elle n’a fait qu’annoncer sur sa page que bientôt elle partagerait avec ses fans des épisodes de sa vie dénommée «la mariée Eunice Zunon».