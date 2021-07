Iris Mittenaere : la star sous le charme de son chéri Diego El Glaoui

Depuis quelques semaines, Iris Mittenaere et Diego n’arrêtent pas de bouger. On ne peut pas dire qu’ils s’ennuient pendant les vacances. Bien au contraire. Le couple profite à fond du temps qu’ils peuvent avoir à deux. Mais cette fois, les vacances sont en famille.

Et ce n’était pas gagné. Hier, l’ancienne Miss était au bout du rouleau. En effet, son avion avait un problème et présentait plus de 3h de retard. Tellement que le couple devait prendre une nuit pas loin de l’aéroport pour prendre finalement un avion le lendemain.

Mais tout est bien qui finit bien. Au final, ces mésaventures sont bien loin maintenant. Iris Mittenaere et son chéri Diego sont bien arrivés sur l’île grecque Ios. Une île magnifique avec des paysages à couper le souffle. Et en plus pas si touristique.

L’ancienne Miss France explique à sa communauté que tous les ans, la famille de Diego se rend sur cette île. Et cette année, elle vient avec lui mais pas seulement. La jeune femme ramène aussi une partie de sa propre famille. Les vacances s’annoncent parfaite.

Car Iris Mittenaere est très proche de sa maman mais aussi de ses soeurs. Pas bien étonnant donc qu’elle essaie de ramener sa famille pour profiter du beau soleil.

Et de ce que l’on voit, le temps est parfait pour bien profiter comme il se doit des vacances. Cette année, en France, la météo n’est pas très favorable. Alors, on comprend qu’Iris Mittenaere ait voulu partir un peu plus loin pour profiter du soleil et du beau temps, rapporte mcetv.fr.

Le cadre est juste sublime et en plus on sent qu’une fois encore, avec son amoureux tout va pour le mieux. Diego poste d’ailleurs une story où l’on voit sa belle en maillot en train de se détendre. On sent d’ailleurs tout son amour pour elle.

Mais le couple aime aussi bien se taquiner. Iris Mittenaere a de nouvelles lunettes. Et Diego essaie de lui piquer. Mais elle ne lui vont pas aussi bien ! La jeune femme poste donc une photo en story de Diego avec les lunettes puis d’elle.

Elle demande ensuite à ses abonnés de trancher. A qui vont-elles le mieux ? Bien évidemment, le vote est massif pour l’ancienne Miss France ! Pas très étonnant quand on y pense ! On espère en tout cas que la jeune femme partagera un peu des clichés de ses vacances.

Car cette île, un peu moins connue que Santorin par exemple donne bien envie. Quand on voit les photos on a très envie de s’échapper au soleil pour quelques jours. Surtout que cette année, la Grèce a la côte. De nombreux français choisissent cette destination.

Et on le comprend ! Entre les paysages, le soleil et la nourriture grecque. Le combo est juste parfait pour de bonnes vacances !