Iris Mittenaere : la star s’affiche canon dans une robe sublime pour le mariage de Nabilla et Thomas Vergara !

Aujourd’hui, c’est le grand jour pour Nabilla et Thomas. Ils se marient pour la deuxième fois. Et cette fois, c’est dans un domaine incroyable : le château de Chantilly. Et apparement, Iris Mittenaere est de la partie. Elle partait ce matin canon dans une robe sublime.

Même si elle ne l’a pas dit explicitement, Iris Mittenaere se rendait à un mariage aujourd’hui. Et cela devrait alors être celui de Nabilla et Thomas. Pour l’occasion, elle portait une magnifique robe de Sherri Hill avec des perles et paillettes. A son bras, son chéri Diego.

Les deux forment un très beau couple. On ne sait pas grand chose du mariage de Nabilla. On sait que la star a invité 180 personnes à cet évènement. Mais les invités devront poser leur téléphone à l’entrée du château. La raison ? Amazon Prime a les droits pour l’image.

En effet, ce jour très particulier sera diffusé sur Prime Vidéo en exclusivité. Jusqu’à ce que la vidéo sorte, Nabilla mais aussi les invités ne pourront pas partager de clichés de ce jour. C’est pour cette raison que vous avez vu que très peu de stories aujourd’hui.

Iris Mittenaere était à Paris aujourd’hui et disait avoir un peu de route avant de se rendre au lieu du mariage. Mais pour le moment, on ne sait pas grand chose de ce mariage. Et comme par hasard, les stars ne postent plus de stories. Il faut dire qu’elles n’ont pas le droit.

Il faudra sûrement attendre plusieurs jours voire plusieurs semaines pour voir des photos de ce moment. Ce qui est sûr c’est que les photos seront magnifiques. Nabilla n’est pas du genre à faire les choses à moitié.

Pour le moment pas grand chose. On sait juste que Amazon Prime fera plusieurs épisodes sur le mariage de Nabilla et Thomas. Il faudra donc être abonné pour voir cela. Mais bon, il y a eu pas mal de chanceux qui auront pu y assister. Comme Iris Mittenaere.

Tous les techniciens et prestataires ont signé un contrat de confidentialité. Si des informations ou photos fuites, ils devront payer 5 000 euros d’amende et cinq ans de prison. Tous les téléphones sont sous scellés pour que rien n’aille sur les réseaux sociaux.

Mais le jour était annoncé. Nabilla publiait une photo hier pour annoncer que demain était le grand jour. On a quand même hâte de voir la robe de mariée de la jeune femme. Mais il faudra patienter. Apparement, cela pourrait être une Yves Saint Laurent.

Ce n’est pas la première fois qu’une star célèbre son mariage dans ce domaine. En 2013 c’est Jean-Pierre Pernaut qui célébrait son union dans le domaine. Mais pour Nabilla c’est la deuxième fois qu’ils se marient. En 2019, ils célébraient leur union en secret à Londres.

On a hâte de savoir ce qu’Iris Mittenaere a pensé de ce mariage. On ne sait pas si elle pourra en dire beaucoup mais on espère quand même avoir quelques photos quand les épisodes seront diffusés.