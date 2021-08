Iris Mittenaere : la star française plonge en bikini et enflamme totalement la toile (photo)

Orlando Bloom récidive. Cinq ans après sa célèbre photo où il apparaissait nu comme un ver sur un paddle, le comédien de 44 ans affiche son derrière sur Instagram lors d’une baignade dans un lac.

Dans une série de quatre clichés postés sur le réseau social, on comprend qu’Orlando Bloom avait très envie de piquer une tête dans les eaux du lac (et ce malgré la présence d’autres personnes sur l’autre rive) pour y faire un dos crawlé, et – pourquoi pas – se faire prendre en photo tout nu, le pouce levé, après sa baignade.

«C’est tellement incroyable !», peut-on l’entendre dire dans la courte vidéo. Bien évidemment, les abonnés de la star de Pirates des Caraïbes s’en sont donnés à cœur dans les commentaires. «Tourne toi pour voir», commente l’un d’eux.

«Tu aimes être nu n’est-ce pas ?», écrit un autre. Même sa fiancée, la chanteuse Katy Perry, n’a pas pu s’empêcher de laisser un mot. «Je te laisse pour les deux prochains jours», note-t-elle avec humour.

En 2016, Orlando Bloom avait affolé la Toile après la publication de photos de lui sur un paddle en présence de Katy Perry, entièrement nu, et de face. Un cliché qui avait fait beaucoup parler à l’époque.