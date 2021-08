Iris Mittenaere : la belle s’affiche ultra rayonnante en bikini sexy !

Iris Mittenaere continue de partager des photos d’elle en vacances. La petite amie de Diego El Glaoui a posté des photos d’elle en bikini dans sa Story Instagram.

C’est bien connu, Iris Mittenaere adore poster des photos d’elle sur les réseaux sociaux. Véritable Insta addict, l’ancienne Reine de beauté n’hésite pas à partager des photos au jour le jour.

Il y a peu, la jeune femme annonçait ainsi à ses fans qu’elle avait acheté un appartement avec sa moitié. Les deux tourtereaux ont décidé de vivre ensemble à Paris.

La jolie brune a donc investi dans la pierre avec sa moitié et elle avait partagé la signature du bien à sa communauté. «Enfin à la maison ! Après des mois de travaux on emménage !! Encore un peu de boulot et toute la déco à faire, mais on se sent enfin chez nous ! Vous aimez ?», demandait l’ancienne Miss France.

Cette nouvelle étape vient une fois de plus prouver qu’entre Iris Mittenaere et Diego El Glaoui, c’est du concret. Les deux amoureux ne cessent de déclarer leur flamme par photos interposées.

Leur amour crève les yeux, et ça, les internautes l’ont bien compris. Alors, afin de maintenir la flamme, le couple s’est octroyé une pause en partant en vacances ensemble.

Pour ce deuxième été en tant que couple, Iris Mittenaere et Diego El Glaoui ont décidé de partir en Grèce. Une destination so romantic pour les deux amoureux qui fêteront bientôt leur deux ans de relation.

C’est donc sur la belle île d’Ios, située dans la mer Egée qu’Iris Mittenaere et Diego El Glaoui ont donc fait escale pour un séjour de rêve. Et ce dernier est donc placé sous le signe de l’amour. Eh oui.

L’un des couples les plus prisés d’Instagram ne cesse donc de multiplier les clichés sur les réseaux sociaux. Tels des influenceurs, les photos sont choisies minutieusement.

Hier, déjà, le couple a offert une apparition plus sexy que jamais aux internautes. La jolie brune a posé dans un bikini très sexy sur la plage.

Iris Mittenaere a évidemment pris soin de photographier son homme. Afin que les internautes puissent l’observer sous toutes les coutures.

Sur une autre photo, Iris Mittenaere et Diego El Glaoui se sont amusés à s’embrasser dans la mer. Un cliché qui leur a valu des centaines de milliers de commentaires.

Les internautes continuent de se passionner pour le couple, qui se déclarait sa flamme il y a encore quelques mois de cela. De quoi balayer d’un revers les rumeurs selon lesquelles Diego aurait trompé la protégée de Sylvie Tellier.

Une rumeur inventée de toute pièce, donc, par la presse people, et qu’Iris Mittenaere a donc tenu à supprimer. «Juste une petite mise au point. Nous recevons donc de nombreux messages désagréables (surtout Diego) concernant les gros titres : Iris trompée», a-t-elle indiqué visiblement énervée.

Et d’enchaîner : «Si vous me suivez régulièrement vous savez donc que c’est une confidence que je vous avais faite concernant un ex. Certainement pas Diego. Il est l’homme le plus respectueux. Le plus droit. Et le plus fidèle que je connaisse». Voilà qui a le mérite d’être dit, rapporte mcetv.fr.