Iris Mittenaere : la belle s’affiche ultra complice avec Diego El Glaoui en Grèce !

Depuis plusieurs jours, M Pokora et sa petite famille sont de retour en France et à Paris plus précisément. Mais cela importe peu à Christina Milian et à ses enfants dont Violet. Car où qu’ils aillent, la famille est heureuse et plus soudée que jamais.

A chaque fois, Christina Milian partage en story des petits moments de vie où l’on peut voir la complicité de sa fille Violet avec M Pokora. Et cela fait chaud au coeur. Le chanteur considère Violet comme sa propre fille. Il le dit souvent sur Instagram.

Et cela s’illustre dans sa vie de tous les jours. Sur sa dernière story Christina Milian se filme en selfie et montre derrière elle ce qu’il se passe. On peut donc voir M Pokora tenant par les épaules Violet en train de parler de tout et de rien.

En même temps, le papa pousse la poussette avec ses deux fils à l’intérieur. Un vrai papa poule. Et on sent que la maman est heureuse de voir ce petit tableau de famille parfaite. Un vrai bonheur au quotidien pour elle qui arrivait dans cette relation avec une fille.

Mais cela ne pose aucun problème à M Pokora qui la considère comme la sienne. Alors bien évidemment, quand la famille est à Paris, Violet est avec eux. On a hâte de voir la suite des péripéties du chanteur, sa femme et ses enfants.

Si vous êtes fans, vous aurez donc peut-être l’occasion de le croiser dans les rues de Paris. Mais surtout, vous pouvez le voir au théâtre si vous n’avez pas envie d’attendre le prochain concert.