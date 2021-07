Iris Mittenaere : la belle dÃ©voile son incroyable campagne avec YSL Beauty !

Sur les réseaux sociaux, Iris Mittenaere dévoile très souvent ses projets à ses fans. En cette fin de semaine, elle a fait part d’une très grande réussite à ses fans. Elle a dévoilé son incroyable campagne avec YSL Beauty !

Ce samedi 10 juillet, Iris Mittenaere a partagé une nouvelle vidéo sur son compte Instagram. Elle a dévoilé sa campagne avec la marque YSL Beauty. Elle a dévoilé son sublime shooting pour la marque.

Iris Mittenaere s’est affichée avec plusieurs tenues plus sublimes les unes que les autres qui n’ont pas manqué de la mettre en valeur. Elle a aussi partagé un message très fort pour se confier sur ce projet.

En légende de sa vidéo Instagram, l’ex Miss France et Miss Univers a aussi écrit : «Something is coming … backstage du tournage with YSL Beauty. Cette marque emblématique, j’en suis fan depuis toujours«.

La jolie blonde a aussi révélé que c’est grâce à sa mamie qu’elle était devenue totalement fan de la marque. «Depuis que ma grand-mère m’a initiée au maquillage avec ses rouges à lèvres YSL.

Iris Mittenaere a aussi fait part de son ressenti durant le shooting photo. Elle a expliqué à ses abonnés Instagram : «Aujourd’hui, en shootant cette campagne, je me rappelle de la petite Iris de 6 ans«.

Elle a alors raconté sur la «petite Iris» : «Elle testait ses rouges à lèvres comme des trésors. Et je me dis qu’elle serait hyper fière de voir ça. La vie me fait un clin d’œil incroyable«.

Pour finir, Iris Mittenaere a aussi confié : «J’ai hâte de vous montrer les images du shooting. Et d’aller les montrer à ma grand mère». Une chose est sûre, elle a l’air très ému de ce nouveau projet.

Avec sa vidéo, Iris Mittenaere a d’ailleurs récolté plus de 27 000 «j’aime» en seulement cinq heures de la part de ses fans. Dans les commentaires, ces derniers n’ont pas hésité à la complimenter. Il faut dire qu’elle est apparue sublime.

Ils ont aussi tenu à féliciter la chérie de Diego El Glaoui pour cette belle réussite. Une fois encore, elle prouve qu’avec du travail, elle peut atteindre ses rêves. Certains ont aussi validé à 100% son makeup.

Les fans ont écrit : «Elle peut être fière de toi et la femme tu es devenue ! Bravo.», «La maquillage avec les yeux bleus te va super bien.», «Top canon notre miss univers !» mais aussi «Trop classe».

D’autres ont aussi ajouté à Iris Mittenaere : «J’adore, tu n’oublies jamais d’où tu viens. Quelle humilité.», «Wahou. Et elle sera fière de toi.», «Iris tu es une belle personne.» mais aussi «Tu es magnifique hâte de voir aussi et merci pour ce backstage».

De nombreux messages vraiment adorables qui ne manqueront pas de faire plaisir à l’animatrice radio de Chérie FM. Il faudra tout de même faire preuve de patience avant d’en savoir plus au sujet de ce nouveau projet avec YSL Beauty.

Une chose est sûre, Iris Mittenaere et ses fans ont vraiment hâte de découvrir les photos. Ces dernières promettent d’être vraiment incroyables. Affaire à suivre donc !