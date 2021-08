Iris Mittenaere fait l’unanimité : la star est canon en pleine dégustation

La deuxième grossesse de Jessica Thivenin est loin d’être facile à gérer. La star des Marseillais semble épuisée. Elle se confie sur les réseaux sociaux.

Jessica Thivenin vient tout juste de passer un nouveau cap dans sa grossesse. En effet, la star des Marseillais est enfin à la 32ème semaine.

«32 SA aujourd’hui je peux vous dire qu’on est vraiment heureux d’en être là… C’est un nouveau cap de passer et pas n’importe lequel, car aujourd’hui on sort de la grande prématurité et on rentre dans la prématurité.»

Annonçait ainsi la jeune femme sur les réseaux sociaux il y a quelques jours. «Vous ne pouvez pas imaginer le bonheur, même s’il reste encore quelques semaines pour sortir de tout ça…»

Eh oui ! Encore une fois, la jolie blonde doit faire face à une grossesse difficile. Pourtant, les médecins lui avaient affirmé qu’elle pouvait enfin vivre cette expérience normalement.

Elle donne alors quelques détails. «À 20 SA, j’ai percé la poche des eaux et du sang partout sur mon pyjama dans le lit d’hospitalisation. 1semaine après rebelotte même schéma… À 20 SA, elle n’était pas viable dans les couloirs de l’hôpital personne n’y croyait, on a pleuré plusieurs fois on a eu peur de perdre notre petite fille à tellement de reprises.»

Et de poursuivre : «Mais on y a cru, on a prié, on a toujours gardé l’espoir comme pour Maylone qu’on a failli perdre également à 20 SA et qu’on a tenu jusqu’à 37 SA !! Le problème était différent, mais on y a cru, on s’est dit il y a toujours de belles histoires, Maylone en était une merveilleuse, on ne va pas baisser les bras.»

Un message plein d’espoir qui aura alors fait réagir les fans de la candidate des Marseillais. Prête à tout pour le bien-être de ses enfants, l’épouse de Thibault Garcia se bat jour après jour.

La star des Marseillais est alitée depuis déjà plusieurs semaines. D’ailleurs, elle n’aura pas la chance d’accoucher prêt de sa maison. Coincée en France, elle ne peut pas prendre l’avion pour rentrer aux Émirats arabes unis.

Une situation dérangeante, mais qui n’est pas la seule à peser sur le moral de Jessica Thivenin. En effet, la jeune femme se confie aujourd’hui sur son compte Instagram. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la maman de Maylone est épuisée.

Et même si elle est heureuse d’avoir passé le cap des 32 semaines, elle semble aussi avoir hâte d’en finir. Sur les réseaux sociaux, elle indiquait alors :

«On est rentré de l’hôpital donc tout va bien ! J’ai bien grossi, je suis à un total de 11 kilos depuis le début de ma grossesse. Je pense que j’en ai déjà trois dans les nibards ! Et la petite ça va, tout va bien, par contre je me sens énorme, je sens que je vais exploser. Quand je marche on dirait un Bibendum. J’ai les jambes écartées, trop dur… Bon allez, repos !»

Courage Jessica. Encore quelques semaines à attendre avant de voir le nouveau membre de la famille Garcia pointer le bout de son nez. Les Marseillais accueilleront bientôt une toute nouvelle petite fille !