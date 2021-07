Iris Mittenaere et Diego El Glaoui sont plus complices : le couple profite d’une soirÃ©e en tÃªte Ã  tÃªte

Iris Mittenaere est plus in love que jamais de son chéri Diego El Glaoui. Sur les réseaux sociaux, elle s’affiche très amoureuse dans les bras de son compagnon.

Vous êtes toujours aussi nombreux à suivre l’actualité qui entoure Iris Mittenaere. Et pour cause ! Très présente sur les réseaux sociaux, la jeune femme ne cesse d’étaler son bonheur à la face du monde.

Pas un jour ne passe sans que l’ancienne Miss France ne partage un cliché d’elle en compagnie de l’homme de sa vie. Plus amoureuse que jamais, la jeune femme de 28 ans n’hésite pas à le prouver.

Vidéos, photos, stories. La jolie brune s’en donne alors à cœur joie. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que son couple avec Diego El Glaoui fait rêver.

Les deux tourtereaux sont d’ailleurs de plus en plus complices. Et ça se voit ! Ainsi, ils ne perdent jamais une occasion de passer une soirée en tête-à-tête.

Dernièrement, Iris Mittenaere et son amoureux avaient même la chance d’assister aux noces de Nabilla et de Thomas Vergara. Plus sexy que jamais, la Miss 2016 dévoilait ainsi sa tenue spéciale wedding day.

C’est donc dans une robe dorée et perlée que la belle brune se rendait à l’évènement tant attendu. Quant à l’homme qui partage sa vie, ce dernier avait opté pour un costume classique, mais non moins chic.

En bref, les deux tourtereaux ne se lâchent pas d’une semelle. Et ce, depuis qu’ils se sont rencontrés. Toujours aussi soudés, Diego n’a d’ailleurs pas hésité à mettre en ligne une photo d’eux sur son propre compte Instagram.

Le mannequin et son petit ami semblaient alors profiter d’une belle soirée romantique bateau et champagne.

Sur les réseaux sociaux, l’amoureux d’Iris Mittenaere a donc dévoilé une image en compagnie de sa chérie. Et ce, afin d’annoncer un concours pour ses abonnés.

«Ceux qui suivent mes Stories savent que l’application @tryzappfr m’a sauvé lors d’une date avec Iris. Il me manquait le combo parfait pour une soirée en amoureux sur la Seine (champagne et glaces), et j’ai pu commander des courses en urgence grâce à eux. Date sauvée, et moment inoubliable avant d’être rejoins par les amis !»

Voilà ce qu’expliquait le jeune homme avant d’expliquer les modalités afin de participer au concours en question. Sur le post, une photo de lui en pleine séance de baisers avec la belle Iris Mittenaere.

Par la suite, une vidéo du couple. Vêtue d’une robe noire hyper classe, la jeune femme savourait alors une coupe de champagne dans les bras de l’homme de sa vie.

De son côté, Diego El Glaoui avait choisi une tenue beaucoup plus décontractée. «My forever date», écrivait ainsi l’ancienne Miss France sous la publication de son amoureux.

Une image qui aura fait sensation auprès de la communauté de ce dernier. En effet, la star a récolté plus de 12 000 likes grâce à ce concours.