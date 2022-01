Insolite : cette star met ses pets en bouteille… et ça se vend comme des petits pains !

«Bonjour, j’ai une question s’il vous plaît, suite à une dispute avec mon mari j’ai appelé la police. Je voulais sortir et il s’est opposé parce qu’il il se faisait tard et il n’aime pas mes amies avec qui je sors.

Il m’a interdit de sortir et je suis quand même partie, je ne suis pas un enfant, je dois vivre aussi. Quand je suis revenue vers 4h du matin il m’attendait et m’a dit de choisir entre le mariage et la vie de célibataire.

Nous sommes mariés depuis 5 ans avec 2 enfants, c’est moi qui l’ai fait venir du pays et je commence à regretter. Il veut vivre comme au village et me dicte ce que je dois faire. Je travaille, il travaille, je peux aussi sortir et aller en boîte de temps en temps.

Pour lui une femme mariée ne doit plus rester tard dehors et fréquenter les femmes célibataires. Il n’aime pas mes amis , il les trouve irresponsables et n’apprécie pas comment elles s’habillent.

Avant je vivais ma vie et j’étais bien, depuis que je suis allée me marier au pays et le ramener ici, c’est la dictature. Je suis rentrée tard et il me dit de choisir, on s’est disputés et je lui ai dit qu’il était un villageois, que je n’étais pas son esclave, il ne serait jamais venu ici sans moi. Il m’a giflée et est sorti de la maison.

J’ai appelé la police et on lui a demandé de quitter. il est parti sans rien dire, juste avec son sac de sport et sa voiture. Sa famille m’engueule depuis et ils m’ont tous bloqués, que j’aurais dû les appeler pour arranger. Mes propres parents me reprochent d’avoir appellé la police et personne ne me comprend.

Mon frère me dit que c’est ma faute et que j’aurais dû annuler ma sortie et faire des concessions. Il me gifle aussi pourquoi? Il aurait pu se contrôler, bref, madame, je ne sais plus quoi faire. Mes amies me disent de le laisser parce qu’il m’empêche de m’épanouir, mais je ne veux pas divorcer et rester seule avec les enfants.

Vous pensez qu’on peut encore arranger? Il m’a aussi bloqué depuis et je ne sais pas où il est. A t-il le droit d’abandonner sa femme et ses enfants juste parce que j’ai appelé la police? On ne lui a rien fait, juste demandé de quitter le temps que ça se calme.

Il peut revenir mais il fait comme si j’avais commis un crime. Il m’a aussi giflé. La femme doit toujours tout supporter et s’excuser. S’il s’excuse pour la gifle, je m’excuse aussi pour la police et je ne vais plus jamais faire ça.»