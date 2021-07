Innoss’B : le chanteur congolais offre une belle maison Ã  ses parents

Le jeune artiste musicien congolais, Innoss’B surprend tout le monde par son mode de vie et son travail caritatif. Il a offert à ses parents une maison en étage à Goma, où il est né et a grandi.

Le rêve d’enfant d’un jeune garçon venu de Birere est enfin devenu réalité. Innoss a réussi à offrir à son père et à sa mère le cadeau qu’il avait toujours rêvé de leur offrir.

«Né et grandi à Birere, un de mes plus grands rêves d’enfance était de voir mes parents vivre dans une maison en étage et aujourd’hui gloire à Dieu, ils sont tous 2 vivants… Depuis mon jeune âge ils ont tjrs été là pour m’encourager à chanter pour rendre ma communauté fière, et à mon tour aujourd’hui grâce à cette musique je suis fier de leur présenter ce cadeau, le seul genre de trophée que j’aimerais leur présenter même chaque année en leur disant «Papa, maman, merci, ma musique marche biene», a écrit Innocent Balume en légende d’une publication Instagram de cette maison offerte à ses parents.

L’artiste séjourne à Goma depuis quelques jours. C’est à l’occasion de la remise de fonds collectés pour les sinistrés de l’éruption volcanique de Nyiragongo.