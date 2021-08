Iniesta : «Ça va faire mal de voir Lionel Messi avec un autre maillot»

Le chanteur malien Sidiki Diabaté ce mardi a fait une belle surprise à son géniteur sur les réseaux sociaux à l’occasion de son anniversaire.

«Un père, un mentor, un ami. Que Dieu te donne une longue vie auprès de nous dans la santé et la joie. Joyeux anniversaire papa. On t’aime», écrit sur sa page. A cet effet, son père Toumani Diabaté fait partie des plus grands joueurs de kora de ce siècle.

Qui est Toumani Diabaté ?

«Héritier d’une profonde tradition griotique, le Malien Toumani Diabaté, s’est fait tout au long de sa carrière, le défenseur de l’ouverture de la kora au reste du monde. Ses multiples collaborations internationales et son implication dans la musique traditionnelle mandingue font de Toumani Diabaté l’un des griots les plus intéressants de sa génération», nous révèle Radio France Internationale en mai 2021.

Par ailleurs, le père de Sidiki Diabaté a été Lauréat de nombreux prix internationaux. En effet, en 1988, il a obtenu le Prix du meilleur album étranger au New Musical Express grâce à son album Songhai . Le 8 février 2006, il obtient le Grammy Awards du meilleur album traditionnel de musique du monde avec son album intitulé «In the Heart of the Moon».

Et enfin, le 13 février 2011, lui et son compatriote malien Ali Farka Touré lors de la 53e cérémonie des Grammy Awards, à Los Angeles aux États-Unis, ont remporté le Grammy du meilleur album de musique traditionnelle pour leur album Ali and Toumani.