Incroyable ! Chelsea met N’Golo Kanté à la porte

L’UEFA a décidé d’abandonner les plaintes contre le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus mais aussi les amendes contre les neuf autres clubs. Nouveau rebondissement dans l’affaire de la Super League !

Selon le journaliste Tancredi Palmieri, l’UEFA aurait pour l’heure décidé d’abandonner les poursuites contre le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus, les trois clubs fondateurs de la compétition.

Par ailleurs, les amendes infligées aux neuf autres clubs ne seront pas récoltées par l’instance européenne et sont donc annulées. Cependant, le journaliste tient a préciser que ce ne sont pas décisions définitives.

Cette prise de position intervient un jour avant l’expiration de la Cour de Madrid de ne pas poursuivre l’UEFA pour ses actions. A noter que cette dernière attend désormais l’avis de la Cour européenne.

Une information confirmée par l’UEFA qui a indiqué dans un communiqué : «Après la suspension des procédures contre Barcelone, la Juventus et le Real Madrid lié à une violation potentielle du cadre juridique de l’UEFA en lien avec la Super League, l’Instance d’appel de l’UEFA a déclaré ce jour la procédure nulle et non avenue».