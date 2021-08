Incroyable : ce père défend sa décision de laisser un tout-petit jouer avec son animal de compagnie, un python (photo)

Entre C8 et TF1, c’est loin d’être une histoire d’amour. D’ailleurs, Cyril Hanouna ne s’entend pas du tout avec les animateurs de la Une. Mais aujourd’hui, est-il enfin prêt à faire la paix avec TF1 ?

Voilà maintenant plusieurs années que TF1 et C8 sont en guerre. Mais connaissez-vous réellement la raison ? Il semblerait que Cyril Hanouna soit en parti responsable de ces tensions. En effet, avant même qu’il ne soit présentateur de TPMP, il a été repéré par Ara Aprikian.

Cet homme n’était autre que le directeur général adjoint du pôle édition en charge des activités du groupe Canal +. C’est lui qui lui a permis d’animer Touche pas à mon poste.

Mais lorsque Vincent Bolloré, patron de Vivendi, a repris la chaine en main, les choses ont changé. Ara Aprikian a donc rejoint TF1. Il a donc demandé à Yann Barthès de Canal + d’être le concurrent de Cyril Hanouna dans «TPMP» avec «Quotidien».

Et une chose est sûre, ce dernier l’a mal pris. Il n’a jamais digéré ce coup. D’autant plus qu’Ara Aprikian a aussi embauché le chroniqueur de Baba : Camille Combal, pour animer «Danse avec les stars».

Rien ne va plus entre les deux chaines. En 2018, l’ami de Benjamin Castaldi a donc déclaré : «Je l’avais 15 fois par jour au téléphone. On a mis en place la chaîne C8 ensemble, avec Xavier Gandon. On était vraiment main dans la main».

«J’apprends qu’il va conseiller Arthur sur une émission. Le dossier qu’il avait préparé, c’était ‘kill TPMP’. Quand vous avez un ami qui part de la chaîne avec qui vous êtes très pote et qui va faire un programme pour vous tuer, vous vous dîtes qu’il y a un problème.»

Par la suite, Cyril Hanouna a donc montré qu’il avait une dent contre TF1. À plusieurs reprises, il s’est permis de se moquer des animateurs, comme Arthur. Il a même partagé des photos intimes de Karine Ferri en direct de son émission.

Cela a fait scandale. Car animatrice de l’émission «Danse avec les stars» sur TF1 a donc poursuivi l’émission et le présentateur en justice. TF1 a aussi saisi le CSA, dénonçant le «harcèlement» d’une de ses présentatrices.

Et ce n’est pas la première fois que les membres de TPMP s’attaquent à leurs concurrents. À ce jours, ils sont beaucoup moins provocateurs. Plus encore ! Il semblerait que Cyril Hanouna prévoit de faire la paix avec la chaîne.

Et pour cause ! En ce samedi 31 juillet, la Une diffusait une émission sur les moments cultes de la télé française. Et ils ont diffusé un moment de TPMP. Un véritable choc pour Baba.

Ni une ni deux, il s’est exclamé sur son compte Twitter : «Merci TF1 d’avoir mis TPMP dans les émissions cultes! Je ne sais pas si on le mérite mais ça fait plaisir ! Et vivement que le rapprochement TF1 et M6 se fassent pour que ça se réchauffe encore plus entre nous et le groupe!«

Un message positif qui laisse donc penser que les choses seront beaucoup moins tendues entre les deux chaînes !