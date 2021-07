Incroyable : 2 sÅ“urs donnent naissance Ã  des jumeaux le mÃªme jour du mÃªme pÃ¨re

L’infertilité est un problème que rencontrent beaucoup de couples. Avortant leur désir d’avoir un enfant, il peut parfois avoir des conséquences désastreuses sur leur relation.

Même si la médecine a fait d’importants progrès en matière de traitement et a ainsi redonné espoir à plusieurs hommes et femmes à travers le monde, il y a certains cas où toutes les tentatives restent sans succès.

Dans ce qui suit, vous retrouverez l’histoire d’Annie et Joby, un jeune couple qui n’a pas pu avoir d’enfant, jusqu’au jour où la sœur d’Annie leur fait une proposition incroyable. Voici ce qui s’est passé !

Une maman de cœur

Annie Johnson et son mari Joby sont mariés depuis plusieurs années, mais malheureusement toutes leurs tentatives d’avoir un enfant sont restées vaines. N’en pouvant plus de voir sa petite sœur et son mari souffrir, Chrissy leur propose une solution qui laisse tout le monde en état de choc.

Croyant fortement que personne ne doit endurer un tel supplice, encore moins sa sœur adorée, qui cherche en vain à tomber enceinte depuis plus de 5 ans, Chrissy n’hésite pas à redonner espoir à sa sœur Annie en lui proposant de jouer le rôle de mère porteuse.

Une fois le choc d’une telle révélation passé, Annie et son mari n’étaient plus capables de cacher leur bonheur et ils décident de franchir le pas.

Les médecins ont donc implanté deux embryons dans l’utérus de Chrissy, et vu qu’Annie était aussi en période propice à la nidation, ils lui donnent une autre chance pour tomber enceinte et implantent deux autres embryons dans son utérus.

À peine quelques semaines après l’implantation, les deux sœurs ont commencé à donner des signes de grossesse. Elles ne pouvaient croire ce qui se passait !

En allant consulter pour s’assurer que les symptômes qu’elles présentaient étaient bel et bien ceux d’une grossesse, les deux jeunes femmes reçoivent une magnifique nouvelle. Les quatre embryons se sont effectivement développés et étaient donc en attente de quatre jumeaux.

Après la moitié d’une décennie à tenter d’avoir un enfant, le jeune couple a été récompensé par la venue de 4 petits bébés à la fois. D’ailleurs, les belles surprises ne s’arrêtaient pas là ! Le travail a été déclenché en même temps chez les deux sœurs : les 4 jumeaux avaient tous choisi de venir au monde le même jour.

Pour aller jusqu’au bout de leur aventure, Chrissy et Annie optent pour un accouchement par césarienne, surtout que cela permettrait à Annie d’assister à la naissance de Charlie et Tommy, ses deux petits garçons portés par sa sœur. Peu de temps après, c’était au tour de Gracie et Haddie, ses deux fillettes, de voir le jour.

La naissance de ces quatre petits anges était un événement plein d’émotions et de larmes de joie pour toute la famille. Quant à Annie et Joby, leur bonheur était sans égal, car leur souhait de former une famille a enfin été réalisé.

D’ailleurs, ils n’hésitent pas à clamer haut et fort que même si élever des quadruplets serait fatigant et plutôt difficile, surtout pendant les premières années, ils ne changeraient ces événements pour rien au monde !