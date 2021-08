Imparable : 3 records de Cristiano Ronaldo que Lionel Messi peut battre cette saison

Lionel Messi et Cristiano Rinaldo sont d’éternels rivaux. Avec le transfert de Messi au PSG, l’Argentin peut battre de nombreux records.

Depuis 2005, la rivalité entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo règne dans le monde du football. Saison après saison, les deux joueurs se sont poussés l’un contre l’autre, battant des records après les records.

Le pic de leur rivalité est survenu au cours d’une période de 9 ans entre 2009 et 2018, lorsque les deux joueurs ont joué dans la Liga.

Ronaldo est parti pour la Juventus en 2018, tandis que Messi vient de terminer son transfert au PSG. Pour la première fois en 20 ans, aucun des joueurs ne sera en Liga mais la rivalité se poursuivrait toujours. Nous examinons maintenant 5 records de Ronaldo que Messi peut battre en passant au PSG.

1. Score dans 2 ligues européennes : C’est donc le plus évident et peut-être le plus facile des records. Ronaldo a marqué non seulement dans 2 mais 4 ligues européennes.

Dans la Primera Liga portugaise, la Premier League anglaise, la Liga espagnole et la Serie A italienne. Pendant ce temps, Messi n’a marqué que dans la Liga espagnole.

Nous nous attendons à ce que cela change dès que possible avec le premier but de Messi en Ligue 1. Les fans seront impatients de savoir dans combien de temps l’Argentin brisera son canard de buteur en France.

2. Gagner tous les trophées dans 2 clubs/ligues européens : Cristiano Ronaldo a remporté une série de titres dans 2 ligues différentes ; la Premier League anglaise et la Liga espagnole.

La suite complète de trophées comprend la Ligue, toutes les coupes nationales, la Ligue des champions de l’UEFA, la Super Coupe de l’UEFA et la Coupe du monde des clubs. Messi n’a réussi cet exploit qu’à Barcelone.

Avec son passage au PSG et la domination du club de la capitale sur les compétitions nationales, Messi n’a plus qu’à se concentrer sur la victoire en Europe pour égaler ce record de Ronaldo.

3. Marquer 40 buts dans 2 ligues européennes : Lionel Messi est sans aucun doute un buteur talentueux, cela est évident lorsqu’il quitte Barcelone en tant que meilleur buteur de tous les temps pour le club catalan.

Cependant, Ronaldo détient le record de plus de 40 buts dans deux ligues (Angleterre et Espagne). Messi a marqué plus de 40 buts rien qu’en Espagne.

Pour battre ce record, l’Argentin devrait aller vite car Ronaldo aurait la chance de faire 3 championnats s’il marquait jusqu’à 40 à la Juventus cette saison. Le Portugais avait 3 buts et 4 buts à moins de 40 lors des saisons 2019-20 et 2020-21 respectivement.