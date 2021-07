Illan répond enfin aux attaques de son ex : la star d’Objectif Reste Du Monde tacle méchamment Léna

Illan fait le buzz sur les réseaux sociaux. La star de l’émission Objectif Reste Du Monde réagit aux propos de son ex Léna sur son titre, Charo.

Depuis ses débuts dans le monde de la télé-réalité, Illan joue beaucoup de son image. Beau garçon, il semble toujours prêt à passer à l’attaque. Et plus la difficulté est grande, plus il prendra plaisir à courtiser les dames.

En visite chez ses amis les Marseillais lors de la dernière émission, le gentleman célibataire débarquait dans la villa de Dubaï avec une seule et unique idée en tête.

Draguer la belle Léna. Et même si cette dernière était en pré-couple avec Florent, peu importe ! La star d’Objectif Reste Du Monde était déterminée.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a rapidement réussi à faire tomber la jolie brune sous ses charmes. En effet, il n’aura fallu que peu de temps pour que la jeune femme ne cède aux avances du «charo» de service.

Malheureusement, leur histoire n’aura pas duré. Pourtant, la nouvelle candidate des Marseillais avait bel et bien accepté de tenter l’aventure une fois à l’extérieur.

Une décision qu’elle semble aujourd’hui regretter. Fidèle à lui-même, Illan poursuit alors sa route d’éternel dragueur. D’ailleurs, il vient même de sortir son tout premier single.

Un hit que son ex petite amie n’a pas vraiment apprécié. Notamment parce que le jeune homme fait référence à la jeune femme dans les paroles de sa chanson.

«Aujourd’hui c’est Léna, demain une autre.» Voilà ce que le candidat d’Objectif Reste Du Monde chante. Une phrase assez drôle qui a alors mis très en colère la principale concernée.

«Si vous souhaitez soutenir quelqu’un qui «buzz» uniquement sur le fait de rire du manque de respect odieux qu’il a envers les femmes, de façon à ce que les personnes aussi c***** que lui trouvent ça drôle, faites. Perso, je me suis bêtement rabaissée à son niveau une fois. Maintenant, je suis bien contente d’en être très loin.»

Léna des Marseillais n’a donc pas hésité à laisser ce petit message à l’attention de ses abonnés en story Instagram. Une attaque à laquelle la star d’Objectif Reste Du Monde a souhaité réagir.

Compréhensif, il explique alors qu’il entend les raisons de la colère de son ex. Et après avoir avoué que sa relation avec elle est l’une des plus importantes de sa vie, il a alors ajouté :

«Alors non Léna ce n’était pas pour toi. Tu n’es pas le nombril du monde. Et même si quelques personnes l’ont pris pour toi tu pourrais tout simplement dire merci pour la visibilité parce que personne te calcule. Ce n’est pas la peine de m’insulter à chaque fois que tu as une petite occasion.»

Des mots violents qui n’ont, pour le moment, pas encore été relevés. Reste à savoir si la jeune femme réagira à son tour aux explications de son ex. Une chose est sûre, c’est que le candidat d’Objectif Reste Du Monde est très fier de sa musique !

