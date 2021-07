«Il n’était pas un homme ordinaire», 2face Idibia continue de pleurer son ami Sound Sultan

Chanteur légendaire 2Face Idibia a continué à pleurer son cher ami, feu Sound Sultan, alors qu’il exprime à quel point il a été privilégié de l’avoir rencontré et d’avoir noué une relation avec lui.

Sound Sultan est décédé il y a quelques jours après avoir lutté contre le cancer et son cher ami 2face Idibia et sa famille le pleurent toujours parce qu’ils ont perdu une très bonne personne et un ami qui est finalement devenu une famille pour eux.

Selon 2face Idibia, feu Sound Sultan n’était pas un homme ordinaire, et quiconque a eu le privilège de le connaître ou de le rencontrer peut y réfléchir et voir ce qu’il dit et c’est l’une des raisons pour lesquelles il ne peut pas lâcher prise parce qu’il a si bien impacté sa vie.

2face Idibia a ajouté que lorsque les gens disent qu’il est humble, il s’incline parce qu’il est un apprenant par rapport à Sound Sultan dont l’humilité était au-delà de toute imagination et maintenant il n’est plus avec eux et cela lui brise beaucoup le cœur.

2face Idibia et sa famille semblent avoir une relation très étroite avec feu Sound Sultan et sa famille parce que sa femme Annie Idibia le pleure également et assure sa femme Farida qu’elle et les enfants ne sont pas seuls et ne seraient jamais seuls dans son absence.

L’amour montré à Sound Sultan après sa disparition raconte le genre de personne qu’il était et le grand impact qu’il a eu sur les personnes qu’il a rencontrées dans sa vie et il s’est également assuré de répandre l’amour de son vivant et cela semble avoir été réciproque en son absence.