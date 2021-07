Il était le joueur le plus cher, et après un faux pas à Madrid, il a perdu sa valeur : combien vaut Gareth Bale aujourd’hui ?

Deux jours après la défaite des Bleus à l’Euro 2020, on en sait plus sur la teneur des propos de Véronique Rabiot à l’encontre de Kylian Mbappé.

Les dessous de l’affaire

Toute la presse sportive en a parlé : juste après le pénalty manqué de Kylian Mbappé qui a sonné l’élimination des Bleus en huitièmes de finales de l’Euro 2020 face à la Suisse, Véronique Rabiot, la mère du milieu de terrain français, a asséné des critiques aux familles de Paul Pogba, reprochant à ce dernier d’avoir perdu le ballon sur le but de l’égalisation des Helvètes, et au Mbappé, accusant ce dernier d’être «arrogant» d’après RMC Sport.

Dans l’After Foot d’hier soir, un auditeur fidèle du nom de Walid a raconté les dessous de cette affaire. En effet, ce dernier était présent aux premières loges lors du moment de tension entre Véronique Rabiot et les familles des joueurs.

Il a assuré sur les ondes de RMC qu’à aucun moment les clans Mbappé et Pogba n’ont émis la moindre critique à l’encontre d’Adrien Rabiot. Toujours selon l’auditeur, le clash a débuté après le pénalty manqué par le jeune attaquant du PSG : «À ce moment-là, Mme Rabiot se lève et parle au père de Kylian Mbappé. On tend l’oreille, mais on n’entend pas. Une fois qu’elle finit, elle se retourne vers moi et mon frère. À mon avis, elle pensait qu’on était du clan Pogba. Et elle nous raconte ce qu’elle a dit à M. Mbappé.»

«Je viens de parler à M. Mbappé et je lui ai dit qu’il faudrait qu’il recadre son fils» a-t-elle déclaré à l’auditeur. Ce dernier a exprimé son désaccord en lui disant notamment que «cela arrivait de rater des pénaltys» ce qui n’était pas au goût de Véronique Rabiot.

«C’est là où vous vous trompez. Vous pensez que c’est un grand joueur, mais en fait, c’est un enfant qui pense être un grand joueur» aurait-elle rétorqué à Walid. La critique est sèche et n’a certainement pas dû ravir la famille Mbappé.

Profitez à 100% Rejoignez-nous maintenant et ne manquez plus jamais les bonnes infos, source de bonnes humeurs. C'est gratuit ! REJOIGNEZ-NOUS SUR TELEGRAM