Il décède la veille de son mariage mais deux mois après, la mariée reçoit un cadeau de sa part

Quelle tristesse. Cet homme est mort le jour avant la cérémonie de mariage. Le couple n’a jamais eu l’occasion d’échanger leurs alliances mais deux mois après son décès, sa petite amie a reçu une surprise très émouvante par courrier.

Ashley Grant-Smith, 27 ans, de Leicester, Grande-Bretagne, a rencontré sa future petite amie Danielle Cumberworth lors d’un voyage en Crète en 2015. Danielle et Ashley sont restés en contact après leur retour en Grande-Bretagne et se sont rapidement mis en couple.

Mais seulement deux mois plus tard, ils ont reçu des nouvelles terribles : Ashley a été frappé par un lymphome périphérique à cellules T, un type inhabituel de cancer du sang.

Sa maladie a alors évolué rapidement et un peu plus d’un an après le diagnostic, Ashley était si malade que les médecins lui ont dit qu’ils ne pouvaient rien faire de plus.

Danielle et Ashley ont donc déménagé avec les parents d’Ashley à l’automne 2017, et quand Danielle a demandé à son conjoint s’il y avait quelque chose qu’il regretterait dans sa vie, il avait une réponse.

«Je lui ai demandé s’il y avait quelque chose qu’il regrettait dans la vie et il a alors dit ce qui suit : ‘De ne pas t’avoir épousée’. Nous avons donc décidé de corriger cela et nous attendions avec impatience le grand jour, mais nous n’avons pas eu le temps», raconte Danielle au Leicester Mercury.

La veille de la cérémonie, Ashley est décédé, mais Danielle ne savait pas qu’Ashley avait préparé un cadeau qu’il n’avait jamais eu l’occasion de lui donner. Jusqu’à deux mois plus tard.

«Deux mois après la mort d’Ashley, je suis rentrée du travail et j’ai vu qu’un colis avait été livré. Je suis ensuite allé à la poste pour le récupérer. Je l’ai ouvert dans la voiture et c’était la bague de fiançailles d’Ashley. Ce fut une surprise totale», dit Danielle au Leicester Mercury.

Le couple avait préparé ses alliances, mais comme le mariage devait être organisé très rapidement, il n’avaient pas eu le temps de faire les bagues de fiançailles. C’est en tout cas ce que pensait Danielle.

«La bague a été commandée il y a des mois, car il l’avait personnalisée selon ses propres goûts. J’apprécierai ce geste pour toujours même si nos bagues de mariage ne seront jamais utilisées» conclut-elle.

Malheureusement, l’histoire d’amour entre Danielle et Ashley n’a pas pu aboutir à une cérémonie de mariage. Mais le cadeau d’Ashley est la preuve qu’ils s’aimaient vraiment. Et la bague sera toujours là pour lui rappeler Ashley.

