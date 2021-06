Il compare Kylian Mbappé à Cristiano Ronaldo

Actuellement au Brésil avec sa sélection argentine, Leandro Paredes s’est confié au cours d’une interview à Olé sur ses deux coéquipiers au PSG, Neymar et Mbappé en comparant les deux stars à deux légendes du ballon rond.

«Pour Kylian, en tant que joueur, je pense que cela va plus du côté de Cristiano, plus d’un athlète. C’est incroyable physiquement. Je pense que Ney et Leo ont un talent différent de celui de Cristiano et Kylian, mais ils sont physiquement incroyables. Et à cela, il faut ajouter la qualité qu’ils ont», a déclaré le milieu de terrain de 26 ans.

Une déclaration qui fera plaisir à l’attaquant français tant on connaît son admiration pour CR7. L’international avec l’Albiceleste a également avoué être admiratif devant la façon dont joue le leader offensif du PSG et du Brésil, Neymar.

«Il semble qu’il joue tous les jours avec ses amis. C’est incroyable. Avec la responsabilité que c’est d’être lui, de jouer pour un si grand club et d’être qui il est, s’amuser comme lui est quelque chose que j’admire beaucoup», affirme Paredes à propos de Neymar.

L’Argentine jouera son prochain match de Copa America le 29 mai contre la Bolivie (2h) avec Paredes probablement titulaire.