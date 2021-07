Il a rompu son silence : Wayne Rooney a pris la parole après la fuite de photos lors d’une soirée privée

L’entraîneur du comté de Derby était désolé pour les photos compromettantes qui ont été révélées ces derniers jours. Rooney est apparu endormi avec plusieurs femmes.

Wayne Rooney a rompu son silence jeudi et a décidé de commenter les images compromises qui ont été diffusées sur Internet, où l’ancien footballeur apparaissait endormi avec trois femmes, révélant une prétendue infidélité de l’Anglais à son épouse, Coleen Rooney.

L’entraîneur du comté de Derby a regretté son erreur et a exprimé les mots suivants dans une interview pour le média ‘Sky Sports News’ : «J’ai fait une erreur. Je suis allé à une soirée privée avec deux de mes amis et, pour ma part, je tiens à m’excuser auprès de ma famille et du club pour les images qui circulaient».

Rooney, marié et père de quatre enfants, entend bien tourner la page et se concentrer sur son objectif avec les béliers.

«Je veux continuer à avancer. Je suis reconnaissant de m’avoir donné cette opportunité de remettre ce club à sa place et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour m’assurer que je le fasse», a-t-il déclaré.

«La question est réglée, je veux vraiment passer à autre chose et me préparer pour un autre match», a-t-il ajouté. Celui qui était un international anglais a passé un accord avec les femmes qui apparaissent sur les photographies, en achetant les droits sur les images pour le prix symbolique d’une livre.