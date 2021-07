Il a été confirmé combien d’argent Barcelone recevra grâce à l’Eurocup

Avec l’Italie et l’Angleterre en finale, Barcelone n’a plus ses propres joueurs en Championnat d’Europe et c’est pourquoi ils savent déjà combien d’argent ils recevront de l’UEFA. Le chiffre pourrait doubler en raison de la blessure de Dembélé.

Après les éliminations de l’Espagne et du Danemark en demi-finale de l’Eurocup, respectivement mardi et mercredi, Barcelone s’est retrouvée sans représentation de footballeur dans le tournoi et vous connaissez donc déjà le montant que vous recevrez de l’UEFA.

Les derniers Blaugrana éliminés étaient Sergio Busquets, Jordi Alba, Eric Garcia et Pedri pour l’Espagne et Martin Braithwaite pour le Danemark. De leur côté, les Français Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé et Clément Lenglet et les Néerlandais Frenkie De Jong et Memphis Depay ont chuté en huitièmes de finale.

L’accord conclu par l’ Association européenne des clubs (ECA) et l’UEFA est que chaque club entrerait 9.000 euros par jour et par joueur alors qu’il était concentré avec son équipe respective (le compte a commencé 14 jours avant le match d’ouverture de l’Eurocup).

Mais ce chiffre ne s’applique qu’aux footballeurs qui font partie du club depuis juillet 2019. Ainsi, pour Braithwaite, Barcelone touchera 7 500 euros par jour après une saison et demie, pour Pedri 6 000 pour en avoir accumulé un, et pour Memphis Depay et Eric Garcia 3000 lors de la signature de cet été. Alors que le Barça recevra 2,6 millions d’euros.

En tout cas, le chiffre total n’est pas définitif et pourrait être doublé en raison de la blessure subie, avec la France, Ousmane Dembélé aux ischio-jambiers du genou droit, qui l’aura pendant environ quatre mois hors du court.

Désormais, Barcelone a le droit de réclamer à l’UEFA une indemnité maximale de 20 584 euros par jour pendant le temps libre du joueur. Si les prévisions des services médicaux sont remplies, il pourrait s’élever à 2,5 millions d’euros.