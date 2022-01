Iba One fait une surprise à sa «maman» Oumou Sangaré

Le jeune rappeur malien «Iba One», de son vrai nom Ibrahim Sissoko, a enfin présenté ses nombreux trophées à sa «maman», qui n’est autre que la diva de la musique du Wassoulou, Oumou Sangaré. L’artiste a remporté une douzaine de distinctions un peu partout en Afrique, au cours de l’année 2021. Il a partagé sur ses réseaux sociaux les images de la cérémonie.

Iba One a rendu un vibrant hommage à l’artiste Oumou Sangaré, à qui il est allé présenter les différentes distinctions qu’il a eu à remporter au cours de l’année 2021, au Nigeria, au Bénin, au Sénégal, en Côte d’Ivoire ou encore dans son propre pays le Mali. Il a été reçu par la diva de la musique du Wassoulou, qui a montré tout son amour et sa fierté pour son fils, qui est en train de se faire une place de choix dans l’industrie musicale africaine.

«Elle serait la première personne à qui j’allais présenter nos AFRIMA, mais à cause de son calendrier, nous avons accusé un retard. Désormais c’est chose faite. Les Gladias, une fois de plus, joignez-vous à moi pour remercier notre Maman Oumou Sangaré de son soutien sans relâche. Les hits sont toujours disponibles», a écrit Iba One sur sa page Facebook. Un message de reconnaissance d’un fils à sa maman, accompagné d’une vidéo de leur rencontre, qui été largement liké et commenté par ses fans, les «Gladiateurs».

Dans la vidéo, on voit la diva Oumou Sangaré chanter pour Iba One, avant de le serrer dans ses bras. «Je suis émue, une très belle image, merci à maman Oumou et à toutes les demba gnouma (meilleure maman) et les denfa gnouma (meilleur papa) ! Que Dieu continue de te bénir Iba, amen !», a souhaité Gnouma Yakadi Sabali.

«Une artiste, compositrice, leadership, mère nationale, vraiment sa gentillesse m’impressionne beaucoup. Je rêve de rencontrer cette mère exceptionnelle et lui dire : «merci Maman Oumou Sangaré», pour tout ce que tu as fait pour les artistes et la musique malienne. Qu’Allah facilite une bonne fin de vie à toi, et surtout une longue vie en bonne santé», a souhaité Abdoulaye Keita.