Horrible – Le corps d’une femme enceinte de 8 mois découvert dans un ruisseau : où est passé son bébé ?

Le corps sans vie de Thaysa Campos dos Santos a été retrouvé le 10 septembre dernier à Rio de Janeiro, au Brésil.

Cette jeune femme de 23 ans gisait dans un ruisseau à proximité d’une voie ferrée. Il s’agit d’un meurtre.

La victime était enceinte de 8 mois. Mais son bébé a disparu. Et aucune trace d’intervention n’a été décelée sur le ventre de Thaysa, elle aurait donc accouché naturellement. Tout porte à croire que le bébé a été enlevé et, 10 mois plus tard, il reste introuvable.

Une semaine avant la macabre découverte, la vidéosurveillance de la ville avait filmé un homme approchant Thaysa par-derrière et l’attraper par le cou, avant de l’emmener de force vers la gare.

Thaysa était séparée du père de ses 2 autres enfants. Sa grossesse était le fruit de sa liaison avec un homme marié.

«Je pense que ma petite-fille est en vie et qu’on a forcé Thaysa à accoucher. Je lance un appel aux autorités: si l’enfant est vivant, je veux récupérer ma petite-fille. J’ai besoin d’elle» a supplié Jaqueline Campos, la mère de la victime, rapporte 20min.ch