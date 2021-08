Hilona (Objectif Reste du Monde) sèchement critiquée par les internautes

Depuis son passage dans Objectif reste du Monde, Hilona est vraiment détestée des internautes. Dès qu’elle poste une photo sur les réseaux sociaux, elle se fait toujours violemment critiquer par ses abonnés.

Depuis quelques jours, Hilona (Objectif Reste du Monde) profite de ses vacances à Mykonos. Elle dévoile d’ailleurs des clichés sur les réseaux sociaux. En revanche, les commentaires qu’elle reçoit ne sont pas vraiment à son avantage.

Ce dimanche 8 août, Hilona (Objectif Reste du Monde) a partagé de nouvelles photos sur son compte Instagram. Dans un 1er temps, elle s’est affichée face à la mer. Et ce, pendant son petit déjeuner, à Mykonos.

Elle a aussi dévoilé des photos avec ses amies. Et son chéri Julien Bert. Après de grosses disputes, et de grosses séparations, les deux ont décidé de se remettre ensemble. Une très grande surprise pour les fans.

En légende de ses photos Instagram, la jeune femme a aussi écrit : «Mykonos here we go» à traduire par «Mykonos nous sommes«. Elle a récolté plus de 154 000 «j’aime» en seulement quelques heures de la part de ses fans.

En revanche, certains n’ont pas hésité à la tacler dans les commentaires. Hilona (Objectif Reste du Monde) a fait face à la colère des internautes. Ces derniers la détestent depuis son passage dans la nouvelle télé réalité.

Si ses histoires de couple ont totalement exaspéré les internautes, certains ont aussi détesté son comportement dans la télé réalité. Accusée de passer son temps à hurler ou encore de faire la cheffe, elle n’a pas du tout fait l’unanimité.

Sous la photo d’Hilona (Objectif Reste du Monde), les abonnés ont balancé : «Dommage que ta gentillesse ait disparu.», «Avant je l’aimais trop mais elle est devenu trop hystérique ça casse tout.» mais aussi «T’as grave changé depuis les princes de l’amour. T’as pris trop la grosse tête».

Un autre a ajouté à la candidate d’Objectif reste du Monde : «Tu nous fatigues avec ton Julien là. Moi Hilona j’appréciais beaucoup la personne qu’elle était. Mais là dans le ORDM déjà elle devient énervante avec ses crises. La scène avec Isabeau, c’était la goutte de trop«.

D’autres semblent d’accord avec cet abonné. Ils ont confié : «Ce n’est toujours pas trop tard pour t’excuser auprès d’Isabeau ! Ta séquence d’hystérie était inappropriée. Et embarrassante !».

De son côté, la jeune femme n’a pas pris la parole au sujet de ces critiques. En revanche, Hilona (Objectif Reste du monde) a partagé un message sur son compte Instagram. Il semblerait qu’elle se moque des clashs.

Sur Instagram, elle a aussi écrit : «J’ai toujours préféré la folie des passions à la sagesse de l’indifférence». Reste à savoir si elle s’expliquera sur son comportement dans la télé réalité.

Une chose est sûre, ses fans sont très déçus d’elle. En revanche, elle a pu compter sur le soutien d’autres abonnés. Certains ont trouvé qu’elle était sublime aux côtés de Julien. Mais aussi de ses amies.

Reste à savoir si Hilona (Objectif Reste du monde) retrouvera l’amour de ses fans. Il faudra faire preuve de patience avant d’en savoir plus. Affaire à suivre !