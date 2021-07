Hilona (Objectif Reste du Monde) : la star de la télé-réalité en agace plus d’un !

Décidément, Hilona ne fait pas du tout l’unanimité. Sur les réseaux sociaux, les internautes sont de plus en plus nombreux à la critiquer. Ses actions dans Objectif Reste du Monde deviennent détestables pour bon nombre de personnes.

Cette année dans Objectif Reste du Monde, les téléspectateurs ont pu découvrir une toute autre Hilona. En effet, la jeune femme est arrivée avec plein de problèmes en tête. Elle souffre de sa relation avec Julien Bert.

À l’écran, ils ont donc fait savoir que leur couple n’allait pas bien. Ils ne faisaient que se disputer. Au début, les téléspectateurs ont eu de la peine pour elle. Ils lui ont apporté beaucoup de soutien.

Seulement voilà, plus les épisodes de Objectif Reste du Monde défilent, plus cela devenait insupportable. Et pour cause, ils n’ont jamais donné de raison. Et une chose est sûre, cela a eu le don d’énerver bon nombre de personnes.

Pire encore ! Les téléspectateurs trouvent qu’elle a beaucoup changé…. En mal ! Elle se permet de critiquer et de juger les autres, elle ne cesse de se plaindre. Et elle serait totalement soumise à Milla Jasmine. Certains fans la trouvent même méchante et aigrie.

Sur les réseaux sociaux, on peut donc lire plusieurs commentaires attestant qu’Hilona n’a plus sa propre personnalité, et qu’elle fait absolument tout pour suivre Millan.

On peut donc lire sur Twitter : «Elle a l’air méchante. Insupportable», «moi je ne la supporte plus, elle est trop vilaine cette fille», «Hilona est passée de la meuf qu’on adorait dans les Princes et Princesses de l’Amour à la meuf la plus détestée dans ORDM».

Une scène de Objectif reste du Monde a eu le don d’énerver les téléspectateurs. Assise sur le canapé, elle s’est permise de crier et de demander des explications à Illan « on veut savoir la vérité« .

Alors que depuis le début, elle refuse de donner la vraie raison de sa rupture avec Julien Bert. Il s’agit pour les fans d’un gros manque de respect pour les fans :

Alors que depuis le début, elle refuse de donner la vraie raison de sa rupture avec Julien Bert. Il s’agit pour les fans d’un gros manque de respect pour les fans :

«Elle a tellement pris la grosse tête, insupportable», «Hilona qui dit à Illan «on veut savoir la vérité» alors que la meuf depuis deux mois elle nous clc sur nos écrans avec son gars à tergiverser et tourner autour de la raison de leur rupture. Hilona est insupportable.

Aie, les choses ne sont pas du tout positives pour la candidate de Objectif reste du Monde. D’autant plus que sa relation avec Julien commence à énerver bon nombre de personnes.

Alors qu’ils s’étaient séparés, Julien a trouvé du réconfort dans les bras d’Océane dans les Marseillais. Mais Hilona a vu rouge. Elle s’est donc empressée d’intégrer le tournage pour se remettre en couple avec lui.

Cette énième chance dans l’émission les Marseillais vs le reste du Monde ne fait plus rêver les téléspectateurs. Nombreux sont ceux qui ne comprennent pas cette décision.

D’autant plus qu’elle avait affirmé qu’elle ne se remettrait plus jamais avec lui. Elle le taclait aussi sur Instagram. Alors comment Hilona se comportera dans les Marseillais ? Affaire à suivre